Mantık

MANTIK dersine giren profesör, öğrencilerin "Mantıklı olmak bize ne kazandırır? Mantık bize ne öğretir?" sorusuna bir anekdot üzerinden cevap vermeyi seçer. İşte o profesörün anlattığı anekdot ve mantığın bize öğrettikleri… Öğrenciler o yılın ders programlarında yeni bir ders olduğunu fark ederler.

Dersin adı mantıktır ve derse yaşlıca bir profesör girecektir. Nihayet, ilk mantık dersi başlar.

Çocuklardan biri söz hakkı isteyerek, "Sayın profesör, mantık bize ne öğretir? Lütfen her şeyden önce bunu anlatır mısınız?" ricasında bulunur.

Profesör, kendisine merak ve şüpheyle bakan talebelerine, "Mantık dersinin insanların düşüncesine yaptığı etkiyi açıklamak biraz güçtür.

Onun için bunu sizlere bir örnekle açıklamak istiyorum" der ve şöyle devam eder:

-Farz edin ki, maden ocağından iki insan çıkıyor:

Birisinin üzeri tertemiz, diğerininki ise kömür karası içinde… Bunlardan hangisinin yıkanması lâzımdır?

Öğrenciler, hiç tereddüt etmeden, "Elbette, kirlisi!" diye cevap verirler.

Profesör, tebessüm ederek, "İşte evlâtlarım" der ve şöyle devam eder:

-Mantık bu soruya cevap vermeden önce şunu sorar, "Nasıl olur da bir maden ocağından çıkan iki kişiden birinin üzeri tertemiz iken, diğerininki kirli olabiliyor?"



LÜZUMSUZ BİLGİLER

HİMALAYA Dağları'nda yer alan anaerkil bir toplum yapısına sahip ve dünyanın en mutlu ülkesi olan Bhutan'da, trafik lambası, plastik ve sigara kullanımı yok.



TESPİTLİ YORUM

• TERZİNİZLE arkadaş olursunuz, herkesin işini zamanında teslim eder, sizinki bir köşede bekler.

• EVİNİZE temizliğe gelen yardımcı kadına samimiyet gösterirsiniz, işi şişirip gün ortasında gider.

• İŞYERİNİZDE astınıza sevecen ve anlayışlı davranırsınız, işleri serer, suistimal eder.

• APARTMAN görevlisine dostane davranırsınız, herkese koşar, sizinkini unutur.

• İNSANI davranacağım diye mesajına cevap verdiğiniz kişiler, engellenene ısrarcı olur.

• EŞİNİZE, dostunuza, çocuğunuza ne kadar ilgi alaka gösterirseniz hep daha fazlasını isterler.

SÖZÜN ÖZÜ:

Fazla ve gereksiz samimiyetle sizi üzecek gücü kendi ellerinizle insanlara verirsiniz.

Gereğinden fazla yakınlık ve mütevazılık, eşittir dikkatsizlik ve istismardır.

Insanları sonradan uyarmak zordur, hem uyarılanı hem de sizi üzer.

Mesafeyi baştan koymak en iyisidir, insanlara nazik ve sevecen davranın ama sınırlarınızı korumayı unutmayın!



ALKIŞLIYORUM

@bendenizdulger İNSANLARI çat diye aramadan önce mesajla "Müsait misin? seni xxxx konuda aramak istiyorum" diye bilgilendirmek yasal zorunluluk olsun lütfen...