Baba nasihat

ADAMIN biri oğluna;

'Öldüğüm zaman senden tek isteğim var, o da ayağımın ayağımın birine eski bir çorap giydirmeyi ihmal etme!' diye vasiyette bulundu.

Zaman geldi her faninin akıbeti onu da gelip aldı götürdü. Adamı teneşir tahtasına yatırdılar, imam efendi yıkamak üzere başına geçip vazifesini yapmaya başladığı zaman, meyyitin oğlu babasının vasiyetini arz ederek:

"Babama mutlaka bir eski çorap giydireceğiz" der.

İmam, "Olmaz, İslâm esaslarına göre ölüye kefenden başka bir şey sarılmaz" dediyse de adam illa da babasına çorap giydirmekte ısrar eder.

O muhitin hocaları toplanıp bu meseleyi görüşmeye ve ölüye çorap giydirilip giydirilmeyeceğinin müzakeresini yapmaya başlarlar.

İlim meclisinde bu müzakere devam etmekte iken içeri bir adam girip mevtanın oğluna bir mektup verir. Mektup çocuğun babası tarafından verilmiş ve öldükten sonra kendisine verilmesi istenmiştir.

Meyyitin oğlu babasının bıraktığı mektubu yüksek sesle okumaya başlar. Mektupta şöyle denilmektedir:

"Oğlum! Görüyorsun ya, sana o kadar mal-mülk bıraktığım halde, bana bir çorabı bile çok görüyorlar.

Elbette bir gün sen de benim gibi ölüp gideceksin.

Aklını başına topla… Sana da birkaç metre kefenden başka bir şey vermeyecekler. Sana bıraktığım malı, iyi harca, sarfedeceğin yerleri iyi seç. Çünkü senin kabre götüreceğin amelinden başka bir şey değildir" Din adamları ölüye kefenden başka bir şeyin giydirilmesinin mümkün olmadığına karar verdiler ve adam hakikaten birkaç metre bez ve ameliyle baş başa kaldı.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

HOSTESLERİN sizi elleri arkada beklediğini fark ettiniz mi? Peki, bunun nedenini hiç merak ettiniz mi?

Az çok etrafı gözlemleyen ve uçak seyahatleri konusunda tecrübeli bir kimse iseniz bu olayı mutlaka fark etmişsinizdir. Bu konuyu bilmeyen birçok insan hosteslerin bunu bilmeyerek yaptığını ya da yolculara karşı "kibar" bir hareket olduğunu düşünüyorlar.

Ancak bu fikir oldukça yanlış, hosteslerin bu hareketi yapmalarının aslında oldukça basit bir nedeni var.

Uçakların kalkışı esnasında hostesler gelen yolcuları karşılarken bir yandan da eksik yolcunun olup olmadığını belirlemeleri gerekir.

Bunun için de bir sayaç kullanırlar.

Hostesler yolcuları herhangi bir nezaketsizlik yapmamak için ellerini arkaya atarak sayaçları yolcuların görmeyeceği şekilde tutarlar.



TESPİTLİ YORUM

SAÇ şekline göre:

Karşınızdaki kişinin saçları zayıf telli, düz ve parlak ise narin bir kişiliği olduğunu gösterir.

İnce düşünceli, kibar insanlardır.

Alıngan olabilirler..



ALKIŞLIYORUM

@kskobi DİLERİM hayatınıza egolarından arınmış, düşünerek konuşan, aranızda kilometrelerce mesafe olmasına rağmen yanınızdaymış hissi veren, incitmemek için itinalı davranan, ne kadar teşekkür etseniz de az geleceği insanlar girer. Yaşamın en katlanılır yanı bu güzel insanlar çünkü.