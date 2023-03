Bir gülümseme

KÜÇÜK kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi.

Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep oldu.

Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen bir not yazdı, yolladı. Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğle yemek yediği lokantada garson kıza yüklü bir bahşiş bıraktı.

Garson kız ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu. Akşam eve giderken, kazandığı paranın bir parçasını her zaman köşe başında oturan fakir adamın şapkasına bıraktı.

Adam öyle ama öyle minnettar oldu ki... İki gündür boğazından aşağı lokma geçmemişti. Karnını ilk defa doyurduktan sonra, bir apartman bodrumundaki tek odasının yolunu ıslık çalarak tuttu.

Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titreyen köpek yavrusunu görünce, kucağına alıverdi.

Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu. Sıcak odada sabaha kadar koşuşturdu.

Gece yarısından sonra apartmanı dumanlar sardı.

Bir yangın başlıyordu.

Dumanı koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki, önce fakir adam uyandı, sonra bütün apartman halkı... Anneler, babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp, ölümden kurtardılar...

Bütün bunların hepsi, beş kuruşluk bile maliyeti olmayan bir tebessümün sonucuydu...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ARILARIN bazı çiçeklerden yaptığı balların zehirli olduğunu, bu zehrin arıları etkilemediği için arıların bu çiçeklerden de nektar topladıklarını, ancak yaptıkları balın insanları zehirlediğini ve bu zehirli bala deli bal dendiğini biliyor musunuz?



TESPİTLİ YORUM

- KIZMANIZ gereken yerde kızmadığınızda karşı taraf size kızmaya başlar.

Birini terk etmek isteyip terk etmediğinizde karşı taraf sizi terk etmeye karar verir.

- HAKLI olduğunuzu söylemediğinizde karşı taraf sizi suçlamaya başlar.

VERMENİZ GEREKEN TEPKİLERİ ERTELEMEYİN!



ALKIŞLIYORUM

ŞU aralar maddi durumum pek iyi değil, ailem de bunun farkında.

Doğum günümü bahane ederek hepsi giyecek türü birer hediye aldı.

Onlarla çarşıda dolaşırken, bir kendi giysilerime bir de onlarınkilere baktım.

Evlendiğimden beri gitmediğim mağazalarda dolaşırken, kendimi yetimhaneden alınıp bayram için giydirilen çocuklar kadar aciz ve zavallı hissettim.