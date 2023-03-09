Miras

ÖLMEK üzere olan yaşlı bir baba, yatağının başına üç oğlunu çağırarak onlara vasiyette bulunur.

- Oğullarım, ben ölünce, birbirinize düşmemeniz için size sahibi olduğum 17 deveyi paylaştırmak istiyorum. Miras olarak develerin yarısını büyük oğluma, üçte birini ortancaya, dokuzda birini ise küçük oğluma bırakıyorum.

Babalarının ölümünden sonra, mirası babalarının vasiyeti uyarınca paylaşmak üzere kardeşler bir araya gelirler. Fakat bir türlü işin içinden çıkamazlar. Mirası babalarının istediği gibi pay edemezler. Çünkü 17 sayısı ne 2'ye, ne 3'e, ne de 9'a bölünebilir.

"Bu işin üstesinden ancak köyün tecrübeli ehli, yaşlı bilgesi gelir" diye düşünüp, ona giderek danışırlar.

Bilge kişi, "Benim bir devem var, onu da alıp, yeniden hesap yapın" der.

Bu cömertliğe çok şaşıran oğullar, 18 deveyi pay etmeye girişirler.

Önce 2'ye bölerler, büyük oğul 9 develik payını alır.

Sonra 3'e bölerler, çıkan 6 deveyi de ortanca oğul alır. Daha sonra 9'a böldüklerinde 2 deveyi de küçük oğul alır. Ama, bütün develeri paylaştıktan sonra ortada fazladan bir deve kalır yine… Oğullar bu duruma da bir çözüm getirmesi için yeniden yaşlı bilgeye başvururlar.

Bilge kişi güler ve "İyi öğleyse" der. "Sorununuz çözümlendiğine göre, ben de devemi geri alabilirim artık." Bilge kişi bu hikâyede tıpkı "bilgi" gibi katalizör olarak olaya girer, çözümü sağladıktan sonra olaydan çıkar. Sorunu çözmede insanlara yardımcı olur, ama kendinden de bir şey eksilmez.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1976 Olimpiyatları'nda Japon jimnastikçi Shun Fujimoto dizini kırmış ve kimseye söylemeyip altın madalya kazanmasına neden olan bir performans sergilemişti.



TESPİTLİ YORUM

ASLINDA psikolojik problemi olanların yüzde 90'ı somurtur.

Aklınızda hiçbir şey yoksa gülümseyin, herkes "Ne düşünüyorsunuz" diye merak eder.

Gülümsemek zeka belirtisidir.

- Ahmet Şerif İzgören



ALKIŞLIYORUM

@tugcemsii BABAM üniversite 1'de aldığı istatistik dersini son sınıfta da veremeyince annem bakmış evlenemeyecekler oturup tüm dersi çalışmış, anlatmış.

Babam öyle vermiş dersi.

Biriyle evlenmeden önce kendime soracağım!

Bunun için alan dışı bir ders çalışır mıyım diye!

@ElsaRavul maksibet Köpeğime, anormal hareketler yapıp caddeye atlamaya çalıştığı için "Sakin ol" dedim. Yanımızdan annesiyle geçen 4 yaşlarında aşırı tatlı bir çocuk dönüp "Abla kızma parka gidiyor diye heyecanlı bak ben de zıplıyorum" deyip zıplamaya başladı.