Biz çocuk gibi çocuktuk!

ESKİDEN...

Banyo taburesine oturmadan önce su döken nesiliz biz.

Annemizin sinirlenince kafamıza 'dannk' diye ses çıkartan taslarla yıkandık, banyodan sonra havluya sarılıp sobanın yanına geçtik..

Saçlarımızdan düşen suları sobaya düşürür, cısss sesini dinlerdik. En güzel mahalle maçlarını annemizin zamansız banyo yaptırmaları yüzünden kaçırdık.

Cumadan verilen ödevi pazar akşamı yapan nesiliz.

Aynı simidi 2-3 kişi yiyip aynı şişeden gazoz içtik. Arkadaşın bisküvisinden alınca içi yanan değil, mutlu olan nesildik.

Anne terliğinin tadına doyumsuz bakmış, pazar banyosunu genelde leğende ülfet sabunu ve maşrapayı kafasına yiye yiye yıkanmış tertemiz çocuklardık. Her sabun kokusunda çocukluğum aklıma gelir bu yüzden..

Bizler kardan adam yapıp erimesin diye dua eden çocuklardık.

Sokak oyunundan vazgeçemeyip, salça-ekmek yiyip doyan çocuklardık. Yere düşen ekmeği öpüp başımıza koyardık.

Tuvaleti geldiğinde annesi eve alır korkusuyla sokağa çiş yapan çocuklardık.

O günler çok çok güzeldi, hele hele bugünlerle karşılaştırıldığında.

Çocuk gibi çocuktuk biz!.

Huzur ve saygı da vardı, mutluyduk küçücük dünyamızda ….

Sabahtan akşama kadar oyun oynardık.

Karnımızın acıktığını unuturduk oyun oynarken.

Gazoz kapaklarıyla oynayan çocuklardık, çelik-çomak oynardık, çember çevirirdik, çomaktan bez bebekler yapardık, ekmeğimize toz şeker atıp yerdik.

Yaprakların içine pirinç diye kum koyar sarardık...

Ölen bir kuş görürsek gömer, mezar yapar, dua okurduk… Çam ağacının kabuğundan araba traktör yapardık, yaramazlık yapardık annemizden dayak yememek için saklardık, ilkokulda soba ile ısınırdık… Biz küçükken çok büyüktük.

Mesela kollarımızı bir açardık, dünyayı kucaklardık.

Güzeldik biz küçükken.

Kaşlarımızı almayı bilmezdik, makyaj çok büyüklerin işiydi, sevmezdik.

Arkadaşlarımızla beraber bir gece uyuyabilirsek eğer velinimetti bizim için, çok lükstü, hayaldi belki de… Bizler bahçeli evlerimizde çevremizdeki insanlara güvenerek büyüdük.

Annelerimizin dizlerinin dibinde sokakların, bahçelerin, ağaçların, tozun toprağın kokusunu içimize çekerek büyüdük.

Kapı önlerine paspas serip evcilik oynardık, kapı önünde çizgili oynardık, kaldırım taşına oturur saatlerce oyalanırdık… Oyuncaklarımız mutfak eşyalarımız yoktu….

Ekmeğin arkasındaki kağıdı sökmek için uğraşırdık, hep kağıt kalırdı… Bizim hiçbir şeyimiz yoktu ama yine de mutluyduk.

O günleri yine doya doya yaşamak için neler vermezdim ki…!

Biz çocuk gibi çocuktuk!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

HİTLER'İN sevdiği tek Yahudi, (ilk aşkını saymazsak) Avusturya'dan tanıdığı bir doktordu.

Zamanında ailesine yardımlarda bulunmuş ve hiçbir şekilde ücret talep etmemişti.

Bunlardan dolayı Hitler Yahudi doktora "Asil Yahudi" unvanını takmıştı.



TESPİTLİ YORUM

GÜLMEK her zaman mutlu olmak için değildir; bazen öyle gülmeler vardır ki, en büyük acıları gizlemek içindir." - Bob Marley



ALKIŞLIYORUM

@onderseren MAYALAR

"2012'de kıyamet kopacak" demişti, evet kopmadı ama o tarihten sonra da resmen başımıza gelmeyen kalmadı.

Mayalar bir şey biliyormuş ama tam adını koyamamışlar, olur o kadar.