Acılar da tuz gibi...
Bir gün çırağını tuz almaya gönderdi.
Yaşamındaki her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde, yaşlı usta ona, bir avuç tuzu, bir bardak suya atıp içmesini söyledi.
Çırak, yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başladı.
"Tadı nasıl?" diye soran yaşlı adama öfkeyle "Acı" diye yanıt verdi.
Usta kıkırdayarak çırağını kolundan tuttu ve dışarı çıkardı.
Sessizce az ilerideki gölün kıyısına götürdü ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp, gölden su içmesini söyledi.
Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soruyu sordu:
"Tadı nasıl?" "Ferahlatıcı" diye yanıt verdi genç çırak.
"Tuzun tadını aldın mı?" diye soran yaşlı adamı, "Hayır" diye yanıtladı çırağı.
Bunun üzerine yaşlı adam, suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturdu ve şöyle dedi:
Yaşamdaki acılar tuz gibidir, ne azdır, ne de çok.
Acının miktarı hep aynıdır.
Ancak bu acının acılığı, neyin içine konulduğuna bağlıdır. Acın olduğunda yapman gereken tek şey, acı veren şeyle ilgili duygularını genişletmektir.
Onun için sen de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
ANTİK Roma'da kalın kaşlıların zeki olduğuna inanılırdı. Romalı kadınlar arasında kalın kaşa çok önem verilir ve kalın kaş sahibi kadınların çok zeki olduğuna inanılırdı. Bu algıyı yaratmak isteyen Romalı kadınlar birçok yöntemle kaşlarını olduğundan daha kalın göstermeye çabalardı. Bunun için kullanılan en yaygın yöntem katranla keçi kılını kaş bölgesine yapıştırmaktı.
TESPİTLİ YORUM
KONUŞTUĞUNUZ insan başarılı ise size başarının zor olduğunu ancak imkansız bir şey olmadığını söyler.
Eğer başarısız bir insan ile konuşuyorsanız başarının aslında gayet mümkün olabildiğini ancak ulaşmanın imkânsız olduğunu duyarsınız.
AlkışlıYorum
@onderseren Depremzedelerin göç ettiği yerlerde ev kiraları uçmuş hep. İnsanlar önce bir ev bulabilse evin sağlamlığını düşünecek de, ev bulmaya sıra gelmiyor daha.
Kiraları arttıranlar da günlerdir dayanışma mesajı veriyordur lafla.
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Çamaşır makinasını 'Kızım, yavrum' diye hatta okşayarak seven bir anneannem var. Eeee 11 çocuk doğurup büyütüp, 80 yaşıma kadar çamaşırları elimde yıkasaydım ben o makineye bayramda harçlık bile verirdim vallahi!
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