Satılık köpek yavruları

BİR dükkan sahibi, kapısının üzerine "Satılık Köpek Yavruları" yazan tabela astı.

Bunun gibi tabelalar her zaman küçük çocukları cezbeder.

Bir çocuk tabelayı görüp sahibine yaklaşmış ve "Yavruları ne kadara satacaksınız?" diye sordu.

Mağaza sahibi, "30 ila 50 dolar arasında herhangi bir fiyata" yanıtını verdi.

Küçük çocuk cebinden biraz bozuk para çıkardı.

"2,37 dolarım var" dedi; onları satın alamam ama lütfen onlara bakabilir miyim?" Dükkan sahibi gülümseyip ıslık çaldı. Kulübeden, dükkânının koridorunda koşan anne ve ardından beş ufacık, minik kürk yumağı geldi.

Yalnız yavrulardan biri oldukça geride kaldı. Küçük çocuk hemen geciken, topallayan köpeği seçti ve dükkan sahibine "Bu küçük köpeğin nesi var?" dedi.

Dükkan sahibi, veterinerin küçük köpeği muayene ettiğini ve kalça yuvasının olmadığını söyledi; üstelik iyileşmesi imkansızdı ve bu yavru her zaman ezik kalacaktı.

Küçük çocuk heyecanlandı.

"Satın almak istediğim köpek yavrusu bu" dedi.

Dükkan sahibi, "Hayır, o küçük köpeği almak istemezsin. Onu gerçekten istiyorsan, sana hediye edeceğim" dedi.

Küçük çocuk iyice sinirlendi.

Dükkân sahibinin gözlerinin içine bakarak parmağıyla işaret etti ve dedi ki; "Onu bana vermeni istemiyorum. O küçük köpek, diğer köpekler kadar her şeye değer ve tam bedelini ödeyeceğim. Aslında, şimdi sana 2.37 dolar vereceğim, geri kalanı için ayda 50 sent taksit vereceğim." Dükkan sahibi, "Bu küçük köpeği gerçekten almak istiyor musun? Bak, bu diğer köpek yavruları gibi asla koşamayacak, zıplayamayacak ve seninle oynayamayacak" deyince;

Küçük çocuk, şaşırtıcı bir şekilde, büyük bir metal destekle desteklenen sakat sol bacağını açtı, dükkan sahibine baktı ve usulca yanıtladı, "Eh, ben de pek iyi koşmuyorum ve küçük köpeğin anlayan birine ihtiyacı olacak!"



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Vincent Van Gogh yaşamı boyunca resim, çizim ve eskiz olmak üzere 2 binden fazla yapıt üretti. Ancak hayattayken bunlardan sadece biri satıldı.

Van Gogh belki göremedi ancak bugün dünyanın en pahalı 20 resminden 4'ü ona ait.

Listede 4 tane de Picasso eseri bulunuyor.



TESPİTLİ YORUM

Geçmiş değişmez.

Yapacağınız herhangi bir şey ile geçmişinizi asla değiştiremezsiniz.

Ancak gelecek için aynı şey söz konusu değildir. Eğer isterseniz geleceğinizi değiştirebilir hatta yeni baştan yazabilirsiniz.



ALKIŞLIYORUM

UZUN zamandır uğramadığım babama, daha doğrusu yattığı mezarlığa gittim dün.

Diktiğim çiçek tohumları yeşermemişlerdi.

Üzüldüm ve düşündüm de ne hayallerim vardı, onlar da yeşermeden hep solmuşlardı.

Gözümden dudaklarıma doğru inen gözyaşlarımı silmedim bu sefer, ağlayabildiğimce ağladım.

Çıkarken mezarlıktan bir kez daha düşündüm, ağlamak için yaslanacağım bir omuz hiç olmamıştı.