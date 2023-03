Bir kilo tereyağı

BİR fırıncıya her zaman yarım kilo tereyağı satan bir çiftçi varmış. Bir gün fırıncı, çiftçinin doğru tartıp tartmadığını görmek için tereyağını tartmaya karar verdi. Fırıncı tereyağını tarttı ama o yarım kilodan az gelmişti. Buna kızarak çiftçiyi mahkemeye verdi.

Yargıç, çiftçiye tereyağını tartmak için herhangi bir ölçü kullanıp kullanmadığını sordu. Çiftçi de "Ben onurlu bir insanım, ancak ilkel biriyim, uygun bir ölçüm yapan bir terazim var." Hakim, "O halde tereyağını nasıl tartıyorsun da eksik çıkıyor?" diye sordu.

Çiftçi yanıtladı;

"Sayın Yargıç, fırıncı benden tereyağı istediğinde, önce ondan yarım kiloluk ekmek alıyorum. Fırıncı ekmeği getirdiğinde, bu ekmeği bir kilo ölçütü (dara) olarak teraziye koyuyor ve aynı ağırlıktaki tereyağını veriyorum. Suçlanacak biri varsa o da fırıncıdır." Hayatta, ne verirsen onu alırsın. Başkalarını aldatmaya çalışmayın.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1800'LÜ yıllarda ölen kişilerin tabutlarının içine zil mekanizması konurdu.

Çünkü o yıllarda insanların ölüp ölmediği tam anlaşılamadığı için böyle bir sistem geliştirilmişti.

Eğer gömülen kişi ölmemiş ise kendine geldikten sonra zili çalardı.



TESPİTLİ YORUM

CESARETİ olmayanın, hep bir bahanesi vardır. Ve unutma! Her kazananın bir hikâyesi, her kaybedenin de bir bahanesi vardır.



ALKIŞLIYORUM

İBN-İ Sina bir deney yapar; iki kuzuyu iki ayrı kafese koyar.

Kuzular aynı yaşta, aynı kiloda, aynı cinstir ve aynı yemlerle beslenir.

Tüm şartlar eşittir.

Ancak yan kafeste bir kurt vardır ve kurdu yalnızca kuzulardan biri görebilmektedir.

Aylar sonra kurdu gören kuzu huzursuz, zayıf olduğundan ölür.

Kurt kuzuya hiçbir şey yapmamasına rağmen, kuzu yaşadığı korku ve stres yüzünden ölmüştür.

Kurdu göremeyen diğer kuzu ise oldukça huzurlu olduğundan besili ve kiloludur.

Bu deneyde İbn-i Sina, zihinsel etkinin sağlık ve bünye üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisini deneyimlemiştir.

Gereksiz korku, endişe, kaygı, stresin, insan bünyesine verdiği zararı hiçbir şey veremez.

Bu salgın günlerinde en çok uzak durmanız gereken şeydir korku, endişe, kaygı, stres, panik.

Kendiniz ve çevrenizin sağlığı için...