Her işte bir hayır var

AFRİKA'NIN uzak bir ülkesinde bir zamanlar hüküm süren bir kral vardı. Kralın çocukluktan beri birlikte büyüdüğü, hiç yanından ayırmadığı bir dostu vardı. Bu dostu iyi veya kötü her olay karşısında hep aynı şeyi söylerdi:

– Bu işte de bir hayır var!

Bir gün kralla dostu ava çıktılar. Kralın dostu tüfekleri dolduruyor, krala veriyor, kral da ateş ediyordu. Muhtemelen tüfeklerden birini doldururken bir hata yaptı.

Kral da ateş ederken tüfek geriye doğru patladı. Kralın başparmağı koptu. Kral acı içindeyken dostu her zamanki sözünü söyledi:

– Her şeyde, bunda da bir hayır var!

Kral öfkeyle bağırdı:

– Bunda hayır filan yok! Görmüyor musun, başparmağım koptu?

Dostuna çok kızdı ve arkadaşını zindana attırdı.

Bir sene sonra, kral uzak bir bölgede birkaç adamıyla avlanıyordu.

Avlandıkları bölgede yamyamların kabilesi vardı. Kralı ve adamlarını yakalayıp ele geçirdiler ve köylerine götürdüler.

Köyün meydanındaki direğe bağladılar, yakmak için odun yığdılar. Bu esnada kralın başparmağının olmadığını fark ettiler. Bu kabile, uzuvlarından biri eksik olan insanı yediklerinde başlarına kötü olaylar geleceğini düşündüklerinden yemiyordu. Bu nedenle, kralı serbest bıraktılar. Diğer adamları ise yakıp yediler.

Kral sarayına döndüğünde, kopuk parmağı sayesinde kurtulduğunu anladı. Dostu haklı çıkmıştı. Hemen pişmanlıkla dostunu kapattığı zindana koştu.

Dostunu zindandan çıkardı ve başından geçenleri anlattı.

– Haklıymışsın dostum!

Parmağımın kopmasında bile bir hayır varmış.

Seni zindana attığım için özür diliyorum. Yaptığım haksızca ve kötü bir şeydi.

– Hayır, beni zindana atmanızda da bir hayır var.

– Delirdin mi? Seni bir sene boyunca zindanda tutmanın neresinde hayır olabilir.

– Düşünsene, zindanda olmayıp da seninle birlikte avda olsaydım ne olacaktı… Hayat akarken, iyi ve kötü birçok olay gelir başınıza, hayat o an göstermese de hayrını, gelse de başınıza türlü türlü sıkıntılar, sonra anlarsınız ki her şeyde, bunda da bir hayır vardır.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ARAMA kurtarma faaliyetlerine katılan bir itfaiye erinin duş almak zorunda kaldığı KYK yurdundaki öğrencilere bıraktığı not ve para, görenleri duygulandırdı.

"Şampuan kullanmak zorunda kaldık, hakkınızı helal edin kardeşlerim...



TESPİTLİ YORUM

Bir Kızılderili atasözü der ki;

'Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.'



ALKIŞLIYORUM

MARKUS Roma meydanında yürürken arkasında bir uşak olurmuş.

Tek görevi ona "Sen insansın" demekmiş. Markus'u göklere de çıkarsalar, yedi kat yere de batırsalar o Markus'a hep aynı şeyi söylermiş, "Sen insansın!" Çoğu zaman herkesin kulağına insan olduğunu fısıldayan birisi olması gerektiğini düşünüyorum...