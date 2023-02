Çivili tahta

ARKADAŞLARI ile devamlı kavga eden sorunlu bir genç varmış. Babası bir gün ona ders vermek istemiş. Ona çivilerle dolu bir torba ve boş bir tahta vermiş. Oğluna demiş ki:

– Arkadaşların ile tartışıp kavga ettiğin zaman her sefer, bu tahtaya bir çivi çakacaksın.

Genç, arkadaşları ile yine kavga etmiş ve birinci günde tahta perdeye 30 çivi çakmış. Sonraki zamanlarda arkadaşları ile iyi geçinmeye çalışmış ve her geçen gün daha az çivi çakmış.

Bir gün gelmiş ki hiç çivi çakmamış. Babası onu yeniden tahtanın önüne götürmüş ve demiş ki:

– Bugünden başlayarak tartışmayıp kavga etmediğin her gün için tahtadan bir çivi sökeceksin.

Günler sonra bir gün gelmiş ki tahtadaki her çivi çıkarılmış. Babası oğluna dedi ki:

– Aferin, arkadaşlarınla iyi geçiniyorsun. Bütün çivileri tahtadan söktün ama tahtada artık çok delik var. Eskisi gibi olmayacak.

Her delik arkadaşlarınla kavga ettiğin zaman söylediğin kötü sözlerdir.

Arkadaşların seni affetse de izleri hep kalacak ve bu delikler kapanmayacak.

Arkadaşlarına değer vermelisin. Unutma ki her zaman onların yardımına, dostluğuna ihtiyacın olacak.

Hayat akarken, arkadaşlarınızın, dostlarınızın, sevdiklerinizin kalbini incitirseniz, kendinizi sonrasında affettirseniz de kalplerinin bir köşesinde hep bir sızı kalacaktır.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

AYDIN'IN Kuşadası İlçesi'nde alt kat komşusu ile sorun yaşayan bir kişi evini "Kötü insanlara satılıktır" ifadesiyle satışa çıkardı.



TESPİTLİ YORUM

Malatya TOKİ'de kira fiyatını 9 bin TL'ye yükselten kişinin evi mühürlendi.

2 yıl kiraya veremeyecek.



ALKIŞLIYORUM

AMELİYAT olan dört buçuk yaşındaki oğlunuzun pataloji sonucunu alıp; kanser olmadığını öğrendikten sonra hastane bahçesindeki onca insanın bakışlarına aldırmadan bankta oturup; sevinçten dakikalarca ağlayabiliyormuş insan.

***

İNTERNETTE zincir haline gelen e-postalar yüzünden paranoyak oldum. Yok yaşlı kadın genç kıza uyuşturucu iğne batırmış, yok meyve suyuna ilaç katmışlar...

Geçen hafta Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde, yerde tepinen yaşlı kadına kimse yardım etmeyince anladım ki yalnız değilim.

Bizi biz yapan değerlerimizi terk ediyoruz galiba.