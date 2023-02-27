Üzgün palyaço

BİR gün psikiyatristin muayehanesine çok üzgün vaziyette ağlayan birisi gelmiş ve başlamış anlatmaya:

– Benim ekonomik durumum iyi. Maddi anlamda bir sıkıntım yok.

Sağlık sorunum da yok.

Ancak başka bir sorunum var.

– Nedir o?

– Neşelenemiyorum.

Sürekli moralim bozuk.

Şöyle gülmek, bazen kahkaha atmak, eğlenmek istiyorum. İşte bunun için size geldim.

– Arkadaş, işin doğrusu bu olay, benim uzmanlık alanıma girmiyor. Ancak sana bir öneride bulunabilirim.

Şu karşıya 10 gün önce bir sirk geldi. Bir de palyaço var. Ben gittim.

Çok güzeldi, özellikle de o palyaço harikaydı.

Gülmekten yerlere yattım, o kadar çok eğlendim ki… Sana da o sirke gitmeni özellikle o palyaçoyu seyretmeni öneririm.

Bunun üzerine adamın suratı iyice asılmış ve adeta fısıltı halinde demiş ki:

– O palyaço var ya… O benim işte… Hayat akarken çevrenizdeki insanların mutluluğu için çabalarken, acaba siz mutlu olmak için ne yapıyorsunuz?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

DEPREMDEN sonra enkazdan çıkan anne ve oğluna soruyorlar 'Nasıl hayatta kalmayı başardınız?' diye. Kadın cevap veriyor, 'Kedimiz bizi ısttı. Sürekli üstümüze yattı ve sarıldı.

O bizi ısttı, o olmasaydı biz çoktan donmuştuk.' Hala hayvanlara eziyet edenler var bu dünyada.



TESPİTLİ YORUM

Bir depremzedenin paylaşımı 'Kirama yaptığı yüksek zammı kabul etmediğim ev sahibimle şu anda aynı ateşin başında beraber ısınıyoruz...'



ALKIŞLIYORUM

KAPLUMBAĞAYA sormuşlar:

"Buradan karşı köye ne kadar zamanda gidersin?.." Kaplumbağa cevap vermiş:

"Yağmuru, çamuru, rüzgarı, inişleri, yokuşları hesap ettim...

Üç günlük yol ama ben altı günde giderim..." Altı gün geçmiş...

Ama kaplumbağa karşı köye gelememiş...

Aramışlar taramışlar, yolun yarısında bulmuşlar kaplumbağayı...

"️Hayrola?.." demişler...

"Üç günlük yolu altı günde bile gelemedin?.." Kaplumbağa cevap vermiş:

"️Sormayın arkadaş!..

Yağmuru, çamuru, inişi, yokuşu hesap ettim de, kötü insanları hesap edemedim...

Ne zaman hızla ilerlemeye başlasam tutup ters çevirdiler..."