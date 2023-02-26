Aşkın gözü kör

DÜNYA yaratılmadan önce, iyi ve kötü huylar ne yapacaklarını bilmez vaziyette dolanıyorlarmış. Bir gün toplanmışlar ve her zamankinden daha fazla canları sıkkın oturuyorlarken;

Saflık ortaya bir fikir atmış: "Neden saklambaç oynamıyoruz?"..

Hepsi bu fikri beğenmiş.

Çılgınlık bağırmış. "Ben ebe olmak ve saymak istiyorum!" Başka hiç kimse çılgınlığı arayacak kadar çıldırmadığı için, Çılgınlık bir ağaca yaslanmış ve saymaya başlamış. 1,2,3,..

O saydıkça iyi huylarla kötü huylar saklanacak yer aramışlar.

Şefkat, Ay'ın boynuzuna asılmış; İhanet çöp yığınının içine girmiş; Sevgi bulutların arasına kıvrılmış; Yalan bir taşın altına saklanacağını söylemiş ama yalan söylemiş çünkü gölün dibine saklanmış;

Tutku dünyanın merkezine gitmiş; Para Hırsı bir çuvalın içine girerken çuvalı yırtmış.

Aşk; kararsız olduğu gibi, nereye saklanacağını da bilmiyormuş.

Ve çılgınlık 100'ü saydığı anda; Aşk sıçrayıp güllerin arasına girmiş ve saklanmış..

Ve Çılgınlık bağırmış...

"Önüm, arkam, sağım, solum sobe, geliyorum!" İlk önce Tembellik'i görmüş, çünkü saklanacak enerjisi yokmuş.

Sonra Şefkat'i Ay'ın boynuzunda, İhanet'i çöplerin arasında, Sevgi'yi bulutların arasında, Yalan'ı gölün dibinde ve Tutku'yu dünyanın merkezinde birer birer bulmuş. Sadece biri hariç. Umutsuzluğa kapılan Çılgınlık'ın kulağına Haset fısıldamış: "Aşkı bulamıyorsun, çünkü o güllerin arasında saklanıyor." Çılgınlık çatal şeklinde bir sopa almış ve güllerin arasına saklamış, ta ki yürek burkan bir haykırış onu durdurana kadar. Ve haykırıştan sonra, Aşk elleriyle yüzünü kapayarak ortaya çıkmış. Parmaklarıyla kapadığı yüzünden sicim gibi kan akıyormuş. Çılgınlık, Aşk'ı bulayım derken, heyacandan Aşk'ın gözlerini kör etmiş.. "Ne yaptım ben?!!" diye bağırmış. "Seni kör ettim.

Nasıl onarabilirim?" Aşk cevap vermiş: Gözlerimi geri veremezsin.

Ama benim için bir şey yapmak istersen, benim klavuzum olabilirsin...

İşte o günden beri Aşkın gözü kördür ve Çılgınlık da her zaman onun yanındadır...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

"MURAT 124"

1971 yılında ilk Bursa'da üretildi.

Adını Bursa'nın başkent olduğu zamanda padişah olan 1.

Murat'tan aldı.

Peki bu arabaya neden Hacı Murat dendi?

1970'lerde arabayla Hacca gitmek serbestti.

Türkiye'de insanlar ilk olarak Murad 124 ile Hacca gitti.

Bu arabanın adı ondan sonra "Hacı Murat" olarak kaldı. Hatta Arabistan yetkilileri "Hacı Murat" yoğunluğunu farkedince bu arabalar neyin nesi diyerek şüphelenip incelemeye almışlardı.

1971-1979 arasında 134 bin adet üretilmişti.

Hacı Murat'ını satmak isteyen bazı insanlar "Araba iki kez Hacca, iki kez de ümreye gitmiştir" diyordu.

Az da olsa sırf kutsal toprakları gördüğü için arabayı alanlar da vardı. Sahibinden satılık iki kez hac görmüş araba.

Nasıl ama?

Hayırlı olsun diye gelin arabasını "Hacı Murat" yapan da vardı.

Kim ne derse desin "Hacı Murat" bir efsanedir.



TESPİTLİ YORUM

@olan_hisler SORUNUMUZ anlaşamamak değil. Konuşsak, anlaşırız. Dinlesek, çözeriz. Ama anlamaya, dinlemeye, sorunları çözmeye gerek duymuyoruz.

Bütün ilişkileri mücadele haline getirip, haklı olmayı, mutlu olmaya tercih ediyoruz. Yani anlamaktan kaçıyoruz.

Anlamak eylem gerektiriyor çünkü.