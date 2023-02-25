Oyuncak bebek
Kafka, çocukla birlikte bebeği uzun süre arar ve başarısız olur.
Ertesi gün onunla, bebeğini aramak için yeniden buluşmak istediğini söyler.
Fakat yine bebeği bulamazlar.
Kafka, kıza bebek tarafından yazılmış bir mektup verir.
Mektupta, "Lütfen ağlama, dünyayı görmek için bir geziye çıktım.
Sana maceralarım hakkında yazacağım" diyordu.
Böylece, Kafka'nın yaşamının sonuna kadar devam edecek bir hikâye başlar.
Kafka, küçük kızla her buluşmasında bebeğin maceralarının yazılmış olduğu mektupları okur ve akabinde çocuğun çok mutlu olduğunu görür.
Kafka, Berlin'e dönmeden önce oyuncak dükkanına uğrar ve bir tane bebek satın alır. Daha sonra kız çocuğu ile buluşmaya gider.
Bebeği çocuğa uzatır.
"Ama hiç bebeğime benzemiyor" der kız.
Kafka, bebeğin yazdığı bir başka mektubu çocuğa verir:
Mektupta, "Seyahatlerim beni değiştirdi" yazmaktadır.
Küçük kız, yeni bebeği kucaklar ve onunla mutlu bir şekilde evine gider.
Bir yıl sonra Kafka ölür.
Yıllar sonra, bir yetişkin olan kız, bebeğin içinde bir mektup bulur.
Mektupta şöyle yazmaktadır:
"Sevdiğin her şey muhtemelen kaybolacak, ama sonunda sevgi başka bir şekilde geri dönecek." İmza Franz Kafka.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
BİR hayırsever, battaniye almak için Hollandalı bir toptancıyı aradı. Tanesi 3.50 euro olan battaniyelerden 300 tane sipariş verdi.
Satıcı sordu, "Ne yapacaksınız bu battaniyeleri?" diye. "Deprem için Türkiye'ye göndereceğiz" denince, satıcı tanesine 1 Euro dedi. "Satış göstermem lazım, ondan alıyorum 1 euro'yu" diye de ekledi.
Satıcının hesabına 300 euro gönderildi ve satıcı battaniyeyi alan kişinin hesabına 1000 euro geri gönderdi.
TESPİTLİ YORUM
BİR aslanı gün boyu takip etseydiniz ve aslanın yaşamak için verdiği mücadeleye tanık olsaydınız günün sonunda bu aslanın bir ceylan yakalayıp yemesi sizi mutlu ederdi.
Aynı hikayeyi ceylanı takip ederek başlasaydınız ve ceylanın yaşamak için verdiği mücadeleye tanık olsaydınız günün sonunda bu ceylanın bir aslan tarafından yenmesi sizde bir öfke uyandırırdı.
Yani başlangıç noktasını farklı seçersen aynı olay kişide iki farklı yargı oluşturabilir. Bu yüzden kişinin içindeki adalet duygusu, hangi hikayeyi ne kadar süreyle takip ettiğine bağlıdır...
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