Dünyayı düzeltmek

ADAM, bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü.

Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman gideceklerini sordu.

Baba oğluna söz vermişti bu hafta sonu sinemaya götürecekti ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu... Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti...

Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna, "Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim" dedi. Sonra düşündü; "Oh be kurtuldum, en iyi coğrafya profesorünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez" diye...

Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak geldi ve "Baba haritayı düzelttim, artık sinemaya gidebiliriz" dedi.

Adam önce inanamadı ve görmek istedi.

Gördüğünde de halen hayretler içindeydi ve bunu nasıl yaptığını sordu.

Çocuk dedi ki; "Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı.

İNSANI DÜZELTTİĞİM ZAMAN DÜNYA KENDİLİĞİNDEN DÜZELMİŞTİ."



LÜZUMSUZ BİLGİLER

KAHVE çekirdekleri bilinen bir koku nötrleştiricidir.

Parfüm mağazaları, müşterilerin farklı kokuları denerken kahve çekirdeklerini koklamalarına bile neden olur. Ancak, gerçekten koku gidermeye gidiyorsanız onları çiğnemelisiniz.

Kahve içmek aslında bakteriler yoluyla nefesinizi kötüleştirebilir.



TESPİTLİ YORUM

Ölüm insanın karşısına hayatta ne zaman çıkacak belli değil. En iyisi insan her an sanki ölüm gelip kendini bulacakmış gibi yaşamalı…



ALKIŞLIYORUM

BİR adam okyanus sahilinde yürüyüş yaparken, denize telaşla bir şeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaşınca bu kişinin, sahile vurmuş deniz yıldızlarını denize attığını fark eder ve;

"Niçin bu deniz yıldızlarını denize atıyorsun?" diye sorar.

Topladıklarını hızla denize atmaya devam eden kişi;

"Yaşamaları için" yanıtını verince, adama şaşkınlıkla:

"İyi ama burada binlerce deniz yıldızı var. Hepsini atmanıza imkan yok. Sizin bunları denize atmanız neyi değiştirecek ki?" der. Yerden bir deniz yıldızı daha alıp denize atan kişi, "Bak, onun için çok şey değişti" karşılığını verir...