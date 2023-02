Hep o sarı öküzün suçu

Evet uzun bir süre sizden uzak kaldım. Öyle olmalıydı, gülecek ve güdürecek bir durumumuz yoktu. Hepimizin ciğerleri yandı. Belli bir süre daha gülmeyeceğiz. Onun yerine düşündürücü hikayeler paylaşacağım. Hepimizin başı sağolsun ve geçmiş olsun. Umarım bir daha aynı acıları yaşamayız.



Otlakların birinde bir öküz sürüsü yaşarmış. Çevredeki aslan sürüsünün de gözü öküzlerdeymiş. Ancak, öküzler saldırı anında bir araya geldiği zaman, aslanların yapacak bir şeyi kalmazmış. Bu yüzden küçük hayvanlarla beslenen aslanlar, iyi beslenememeye başlayınca bir çare düşünmüşler. Topal aslan yanına bir-iki aslanı da alarak, beyaz bayrak çekmiş ve öküz sürüsüne yanaşmış.

Öküzlerin lideri Boz Öküz ve yanındakilere tatlı dille konuşmaya başlamış:

"Saygıdeğer öküz efendiler.

Bugün buraya sizden özür dilemeye geldik. Biliyorum bugüne kadar sizlere zarar verdik. Ama inanın ki, bunların hiçbirini isteyerek yapmadık.

Bütün suç hep o Sarı Öküz'de.

Onun rengi sizinkilerden farklı ve bizim de gözümüzü kamaştırıyor, aklımızı başımızdan alıyor. Biz de barışseverliğimizi unutuyor ve saldırganlaşıyoruz. Sizle bir sorunumuz yok. Verin onu bize, siz kurtulun, yine barış içinde yaşayalım." Boz Öküz ve heyeti bu sözler üzerine aralarında tartışmış ve teklifi haklı bularak, Sarı Öküz"ü vermişler aslanlara. Bir tek Benekli Öküz karşı çıkmış ama kimseye derdini anlatamamış.



"AFERİN SİZİ KUTLARIZ!"

Bir süre sonra aslanlar yine aynı yöntemle gelip, bu kez Uzun Kuyruk'u istemişler:

"Gördünüz mü ne kadar barış severiz. Sizi de kararınızdan dolayı kutlarız. Ancak, şu sizin Uzun Kuyruk var ya, kuyruğunu salladıkça nereden baksak görünüyor ve aklımızı başımızdan alıyor. Size saldırmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Oysa sizler normal kuyruklusunuz.

Verin onu bize, bu konuyu kapatıp, barış içinde yaşamaya devam edelim." Boz Öküz ve heyeti, Uzun Kuyruk'u teslim etmiş, yine Benekli Öküz karşı çıkmış. Uzun Kuyruk, aslanların pençesi altında can vermiş.



"NEREDE KAYBETTİK BİZ BU SAVAŞI?"

Bu olay sürekli tekrarlanmış, her seferinde farklı bahanelerle.

Sonunda öküzler zayıflamış, aslanlar küstahlaşmış. Artık, hiçbir bahane ileri sürmeden, doğrudan müdahale ederek, "Verin bize şunu, yoksa karışmayız" demeye başlamışlar.

Birer birer aslanların pençesinde can verirken, Boz Öküz ve birkaç öküz kalmış geride. İçlerinden biri liderlerine, "Ne oldu bize, nerede kaybettik biz bu savaşı? Oysa, vaktiyle ne kadar güçlüydük" diye sormuş.

Boz Öküz, Benekli Öküz'ün sözlerini hatırlayarak, gözleri nemli "Biz" demiş, "Sarı Öküz'ü verdiğimiz gün kaybettik bu savaşı…



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İNKALAR yapılarını depreme dayanıklı olacak şekilde inşa etmişlerdir.

Bu medeniyet tarafından inşa edilen yapılar gerçekleşen çok büyük depremlerde bile ayakta kalmıştır.



TESPİTLİ YORUM

Hayatta felaket zamanları, insanların sahip oldukları dostların gün yüzüne çıkmasını sağlar.



ALKIŞLIYORUM

DÜNYANIN pek çok ülkesinden arama kurtarma ekipleri ve yardımlar gelirken, bu yardımlarda öne çıkan ülke Azerbaycan oldu. Tüm imkanlarını Türkiye'de yaşanan afetin yaralarını sarmak için kullanan Azerbaycan'da bu kez haber spikerinin konuşması izleyenleri duygulandırdı.

Canlı yayın sırasında konuşma yapan haber spikeri şunları söyledi:

"Gönül ister ki Türk'ün ayağına bırak taş, cıngıl bile degmesin çünkü Türk'ün Türk'ten öte dostu yoktur."