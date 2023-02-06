İlişkide karşı tarafın sizi yedekte tutması olayı: Benching
Bu terim, spordaki yedek kulübesinden geliyor; yani benching bir nevi yedekte olma hali. Hemen herkesin birden fazla flörte sahip olduğu günümüz ikili ilişkilerinde en sık rastlanan durumlardan biri.
Partneriniz size bir anlamda umut veriyor ancak hiçbir şekilde ilişkiyi ilerletecek bir aksiyona girmiyor, bekletiyorsa benching yaşıyorsunuz demektir. İlişki için istekli değil ancak sizden tam olarak kopmak da istemiyor; arkadaş gibi de davranmaz, sevgili gibi de. Yani kesin, net bir çizgiyle durumunuz belli olmadığı için "Belki bir gün ilişki yaşayabiliriz" düşüncesiyle arada sizinle iletişim kurarlar ki hala orada olduğunuzdan emin olsunlar.
Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda, karşınızdaki kişiyle konuşmalı ve nasıl hissettiğinizi ifade etmelisiniz. size karşı açık sözlü ve dürüst olmaya istekli değilse, devam etmek ve size hak ettiğiniz saygı ve ilgiyi gösterecek birini bulmak en iyisi olabilir. eksisozluk/ pismetalci
LÜZUMSUZ BİLGİLER
ARJANTİN'İN 2022 Dünya Kupası galibiyetinin ardından taraftarlar, Güney Amerika futbol takımının yıldızı Lionel Messi'nin dövmesini yaptırmak için akın etti. Arjantin'deki bir mısır çiftliği, gelişmiş tarım teknolojisi sayesinde kendi Messi "dövmesini" dikti ve kopyalanabilmesi için yazılımı paylaştı.
Çiftçi Charly Faricelli, AFP'ye, Arjantin'in geçen ay Katar'da aldığı sonuca bakılmaksızın mısır tarlasına Messi'nin yüzünü tasarlamayı planladığını söyledi.
TESPİTLİ YORUM
@Rene_magrittee YENI alınan damacana suyun bir köy çeşmesi soğukluğundaki ilk yudumu, adeta modern kent insanının pastoral özlemlerini gidermek için inanılmaz bir fırsat sunuyor.
AlkışlıYorum
@payerr_ YARIN doktor kayınbabamdan rapor alıp işe gitmeyeceğim.
Kimse kıskanmasın babanızın doktor olmaması sizin suçunuz değil ama kayınbabanızın doktor olmaması sizin suçunuz...
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