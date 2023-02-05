Hoşlandığınız kızın sizi kullandığının işaretleri

GENÇ arkadaşlar bazen duygularına yenik düşüp o kişinin de kendilerine boş olmadıklarını düşünebilir.

Ancak, kazın ayağı hiç de öyle değildir.

SİZE sürekli "Biz çok iyi arkadaşız, kankayız" gibi sözler söylüyorsa...

HATTA daha ileri gidip "Sen benim kardeşim gibisin" çekiyorsa...

CANLARI sıkıldığı anlarda size sürekli kendisini öven şeyler söyletmeye çalışıyorsa...

SİZİN hakkınızda isminiz dışında aslında hiçbir şey bilmiyorsa...

HİSLERİNİZİ aslında çok iyi bildiği halde salağa yatmak daha çok işine geliyorsa...

SADECE kendi istediği zaman sizinle görüşüp siz istediğinizde işi çıkıyorsa...

BAŞ başa bir şeyler yapmayı planladığınızda başka arkadaşlarını da çağırıyorsa...

BAŞKA insanların yanında sizinle konuşmayı pek de istemiyorsa...

SİZİ yanında istemiyor, ancak işine yaradığınız için kaybolmanızı istemiyorsa...

UTANMADAN paranızı yiyorsa...

AYAK işlerini siz yaptırmaktan asla çekinmiyorsa...

O kız sizi ve sizin duygularınızı kullanıp kendisine çıkar sağlıyordur gençler ayık olun.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Stephanie Matto, YouTuber, yazar ve TLC'nin 90 Günlük Nişanlısı'nın eski yıldızıdır. Ancak alışılmışın dışında bir ürüne olan talebin yüksek olduğunu fark ettikten sonra girişimi başlattı.

İki ay boyunca günlerini içini çiçek yapraklarıyla süsleyen cam kavanozlara osurarak ve onları hayranlarına göndererek geçirdi. Dikkat çekici bir şekilde, Matto aralık ayında yalnızca osuruk satışlarından haftada 50 bin dolar kazanıyordu ve sonunda yetişkin web sitesi aracılığıyla dünya çapında 200 bin dolar değerinde osuruk sattı.



TESPİTLİ YORUM

@branurkorkut1 KEŞKE Kral TV'de alt yazıda abilerin ablaların birbirine aşkını ilan ettiği yıllara dönsek. Şimdi kim ne ayak belli değil.

AlkışlıYorum

@Nekrotikpulpa ARKADAŞIMIN kaynanası demiş ki ilk çocuğunuz oğlan olsun.

Arkadaşım da diyo ki benim işime karışmayı bıraktı, Allah'ın işine karışıyor şimdi.



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@deniz_phd OĞLUM sabah rüyasını anlatırken bir yerde takıldı.

Bana şaşkın bir ifade ile dönerek dedi ki: Anne yüramda sen de vardın. Sen anlat...