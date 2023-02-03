Sadece konuşup başka hiçbir icraatte bulunmayanlar

CAN sıkıcıdırlar.

İnsanın, dinlerken uyuyup kalası gelir...

KAFA ütülemekte üstlerine yoktur. İnsanda baş ağrılarına sebep olurlar

GEÇMİŞLERİNDEN bahsetmeyi pek bir severler.

Özellikle kötü şeyleri atlayıp, görece daha iyi şeyleri anlatırlar...

LAF salatası konusunda uzmandırlar. Limonu fazla ve ekşidir bu salatalar. İnsanı bayar...

SÜREKLİ asla yapmayacakları ve yapamayacakları şeylerden bahsederler. Vaatler verip dururlar...

YALAN söyledikleri çok olur. Ellerine fırsat geçse bile söylediklerini yapmazlar.

KENDİLERİNİ övmekten çok hoşlanırlar.

Oysa ki, övülecek bir yanları yoktur. Dunning- Krueger Sendromu'ndan muzdariptirler

VERDİKLERİ sözler konusunda Beyblade'den daha hızlı dönüş gücüne sahiptirler. Topaç gibidirler.

YALANLARINI ve yanlışlarını yüzlerine vurduğunuzda görülmemiş bir pişkinlik örneği gösterirler.

DİKKAT dağıtmayı pek iyi bilirler. Gerçek sorunları es geçip eften püften meseleler yaratırlar.

SALDIRGANDIRLAR.

Hata yaptıklarını veya yanlış konuştuklarını söyler ve bunları kanıtlarsanız vay halinize!

KONUŞMAK bu dünyada tek bildikleri şeydir.

İcraate gelince yerlerinden kımıldamazlar.

KİMİLERİ sadece muhalefet olsun diye konuşur, kimileri güzel şeyleri bile beğenmez taklidi yapar, kimileri çözüm süreçlerini baltalamaya çalışır. Ancak, kayda değer tek çözüm tek fikir üretmezler. Karşınıza başka bir öneri getirmekten acizdirler. Zaten, amaçları da sorunları çözmek değil, yeni sorunlar yaratmaktır. Yani bu hayatta bazıları konuşur, bazıları da yapar. haberself.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İNSANLAR bu günlerde cihazlarına giderek daha fazla bağımlı hale geliyor, ancak bazıları için bağlanma ciddi bir soruna dönüşebilir.

"Cep telefonu yok fobisi"nin kısaltması olan nomofobisi olanlar, telefonlarının yanlarında olmamasından korkarlar. Pilleri bittiğinde veya ağ kapsama alanı olmadığında da aynı şekilde korkarlar. Birleşik Krallık firması YouGov tarafından yapılan bir 2019 araştırması, erkeklerin yüzde 34'ünün ve kadınların yüzde 52'sinin şu anda bu durumun bir türüyle uğraştığını ortaya koydu.



TESPİTLİ YORUM

@fuzefuze İŞ bitiyor eve geliyoruz, yemek yiyoruz. 2 saat takılıp uyuyoruz, sabah yine işe kalkıyoruz.

Bu mevzuyu düşündükçe fenalaşıyorum.



ALKIŞLIYORUM

@BoyogluDeniz SABAH oğlumla asansördeyiz, bizden önce asansörden inen komşumuz "Sana da iyi dersler ufaklık" deyip koridorda ilerledi, ben tabii "Teşekkür etsene oğlum" falan diyorum, inat etti demedi. Ne biçim çocuk yetiştiriyorlar demesin diye sesimi inceltip "Teşekkürler teyze" diye seslendim.