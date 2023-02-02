KADINLARIN ERKEKLERİ REDDETME BAHANELERİ:
Seni ağabeyim gibi severim. (Saz heyetinde 14. keman)...
Aramızda bu kadar yaş farkı olmasaydı keşke.
(Babam yaşındasın)...
Seni düşünemiyorum.
(Çirkinsin)...
Hayatım şu anda karmakarışık. (Eve gideceğiz ve eski erkek arkadaşım gelecek, olay çıkacak)...
Bir başkasını seviyorum. (Evde kedimi okşar, pasta börek yerim).
Aynı işyerinde çalıştığım biriyle çıkamam.
(Aslında sadece aynı güneş sisteminde olsak da seninle olmam)...
Sorun senden değil, benden kaynaklanıyor.
(Sorun senden kaynaklanıyor)...
Şu sıralar kariyerime konsantreyim. (İş yapmak bile seninle olmaktan daha ilginç)...
Sözlüm var. (Seninle beraber olmaktansa her yalanı söylerim)...
Arkadaş kalalım.
(Benim yanımda ol da erkek arkadaşlarımın neler yaptıklarını anlatacak bir adamım olsun)...
ERKEKLERİN KADINLARI REDDETME BAHANELERİ:
Seni kızkardeşim gibi severim (Çirkinsin)...
Aramızda bu kadar yaş farkı olmasaydı keşke (Çirkinsin)...
Seni düşünemiyorum (Çirkinsin)...
Hayatım şu anda karmakarışık (Çirkinsin)..
Bir başkasını seviyorum (Çirkinsin)..
Aynı işyerinde çalıştığım biriyle çıkamam (Çirkinsin)..
Sorun senden değil benden. (Çirkinsin)..
Şu sıralar kariyerime konsantreyim. (Çirkinsin)..
Sözlüm var. (Çirkinsin)...
Arkadaş kalalım (Çok ama çok çirkinsin)...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
SICAK yaz gününde sıcaklığın ne olduğundan emin değilseniz, cırcır böceklerini dinlemeniz yeterli.
Kongre Kütüphanesi'ne göre, müzikal yaratıklar imza seslerini sıcaklığa göre ayarlar, yani bir çekirge böceğinin 15 saniyede kaç kez cıvıldadığını sayar ve ardından 37 eklerseniz, oldukça yakın bir sayı elde edersiniz.
TESPİTLİ YORUM
ERKEK adam, yılbaşı çekilişi kendisine çıkmayınca "Ayarlı bunlar, bir daha almıycam" der, gelecek sene biletler satışa çıkar çıkmaz 10 tane alır "Bu sene bana çıkacak hissediyorum" der, amorti bile çıkmaz.
ALKIŞLIYORUM
BABAANNEMLE ilk kez çıktığımız otobüs yolculuğunda evden yanına meyve suyu sanarak aldığı biraları bir anda çıkarıp "Uhhh, yandım valla, şunları içelim de ferahlayalım!" demesiyle gözlerin üzerimize çevrilmesi bir oldu...
Reddetme bahaneleri (kadın-erkek)
KADINLARIN ERKEKLERİ REDDETME BAHANELERİ:
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