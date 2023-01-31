PET şişe kapağı ile ya da kola kutusu ile maç yapmak.
REKABETİN ve mücadelenin sonuna kadar hissedildiği sınıf maçları.
KIZ erkek demeden herkesin oynadığı oyun:
İp atlama, 'Laleli bir, içeriye gir. Laleli iki, ormandaki tilki...
ŞİDDET çözüm değil ama dostluk bir başka:
Önümüze gelene yüz tekme...
BAKALIM en fazla kim zıplıyor: Birdir bir .
TEK ayak üstünde durmak bizim için suç değil oyun hocam: Seksek.
BAŞTA öğretmenlerimizin güç bela oynattığı sonra da çok sevdiğimiz oyun: Yağ satarım bal satarım...
TENEFFÜSTE bile çağdaşlığından ödün vermeyen çocukların oyunu:
Dansa davet...
BİR 1. SINIF KLASİĞİ: Yerden yüksek ya da Köşe kapmaca...
O DÖNEMLERDE sadist miydik bilmiyorum ama yine de zevkli oyundu:
Simit
O ZAMAN altta kalanın canı çıksın mı: Uzun eşek...
ÖĞRETMENLERDEN gizli oynadığımız, görmesinler diye cebimizde taşıdığımız yegane servetimiz: Taso.
GÖZ bağının altından bakmaya çalışanlar da burada mı: Körebe...
YAKA cebimize konulan o mendillerle bile oyun oynayacak kadar yaratıcıydık aslında: Mendil kapmaca.
OYNAYACAK hiçbir şey yoksa taş var: Beş taş...
EL EMEĞİ GÖZ NURU: Kağıdı katlayarak yaptığımız tuzluk. (Bu arada evet tuzluk bizce de çok saçma bir isim ama öyleymiş adı yapacak bir şey yok.)
KARELİ defteri olan varsa gelsin teneffüste oynayalım: SOS
ALFABENİN tüm nimetlerinden faydalandığımız oyun: İsim-Şehir
ORTAYA çok farklı sonuçların çıkabildiği oyun:
Kim? Kiminle? Nerede? Ne yapıyor?
DOĞRULUK MU cesaret mi: Şişe çevirmece.
Peki ya cesaret demenin o karizması?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
AHTAPOTLAR sadece çiftleşme veya saldırganlık durumlarında dokunurlar.
Dişi ahtapotlar bazen çiftleşmeden sonra erkeği boğarak ve yiyerek ikisini birden yapar.
TESPİTLİ YORUM
@fzklvs ZAMANINDA bir kıza 'Çok güzel kızsın senden hoşlandım' dedim. O da bana 'Ben güzelim diye benden hoşlandıysan başka güzel gördüğünde ondan da hoşlanırsın' dedi. Çok mantıklı geldi o gün bu gündür herhangi bir kıza böyle bir şey demedim.
ALKIŞLIYORUM
İNGİLİZCE ders anlattığım yavrularıma kartvizit kelimesini anlatmaya çalışıyorum.
Hemen cüzdanımdan bir kartvizit çıkarıyor ve çocuklara kartviziti gösteriyorum.
Hepsi kartvizitin ne olduğunu anlıyor ama elden ele dolaşan kartvizitin ağdacıma ait olduğunu maalesef bir tek ben çok geç anlıyorum!
Teneffüs oyunlarımız
PET şişe kapağı ile ya da kola kutusu ile maç yapmak.
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