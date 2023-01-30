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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 30 Ocak 2023, Pazartesi

Çocukluğumuza götürecek unutulmaz kokular

KIŞ aylarında tek tek çizilerek sobanın üzerinde pişirilen kestane
YENİ dökülmüş asfalt
SOBANIN üzerinde kızartılmış ekmek
KUM ve denizin muhteşem birleşimi
YENİ kavrulmuş o leblebiler
BOL bol şeker aromalı Şıpsevdi
PESPEMBE ve kocaman pamuk şeker
İŞLEVİ dışında kullandığımız kokulu silgi
SADECE ama sadece old'ların bileceği koku:
Jagler parfüm
YENİSİYLE eskisiyle her türlü güzel olan kağıtlar
YENİ biçilmiş çimen
ANNEMİZİN, anneannemizin sabahları kızarttığı o patates kızartmaları
HASTALIĞIMIZDA yanımızdan ayrılmayan dostumuz: Öksürük şurubu
YAĞMURDAN sonraki o toprak...
YAZIN o dayanılmaz sıcağında kesilen karpuz
HER evde olan kalıp sabunlar
YAĞLI ve yoğun pastel boya
AH o her çekmeceden çıkan naftalinler
BAYRAMLARDA, misafirliklerde çıkan o meşhur tütün kolonyası
RENKLERİ ve miniklikleri ile her zaman daha fazla almak istediğimiz balık yemleri
HER Ramazan'da karşımıza çıkan Ramazan pidesi
MİNİK poşetlerdeki kolonyalar
O fabrikada üretilen çikolata
HEM kokladığımız hem de balını yediğimiz o hanımeliler
TAMAMEN doğal çam çırası
OKULA giderken fırından alınan poğaça
BADANA boyası ve kutusu

LÜZUMSUZ BİLGİLER
kens ne zaman evden uzakta olsa, her zaman uyuduğu yatağı kuzeye bakacak şekilde yeniden ayarlardı. Çünkü bunun yaratıcılığını beslediğini ve kilidini açtığını hissederdi.

TESPİTLİ YORUM
BEKLEMEKTE OLDUĞUN ŞEY, ANCAK SEN ONU BEKLEMEYİ UNUTTUĞUNDA GERÇEKLEŞİR. BU DURUM, EVRENİN; "SEN BAKARKEN SOYUNAMIYORUM" DEME ŞEKLİDİR.

ALKIŞLIYORUM
TURİSTLERİN çok yoğun olduğu bir semtte çalışıyorum.
Büyük bir yaya geçidi caddeyi ikiye bölüyor. Yayalara yanan her kırmızı ışıkta adeta BM toplanıyor gibi oluyor. Ama bir noktada Türk'ün farkı ortaya çıkıyor.
Araba yoksa Türkler kırmızı ışıkta hemen atlıyor geçide, ben de dahil.
Buna aldanan masum turistler de "Heralde vardır bildikleri" diye çoluk çocuk atlıyorlar. Tabii Türk, araba gelirse durmayacağını bildiğinden çevik hareket ediyor ama turistler çoğu zaman ışık görmüş tavşan gibi kalıyorlar yolun ortasında.
Zamanla onlar da alışıp çevik hareketle kuralları ihlal ediyor ve bir kere daha anlıyoruz: "Bir Türk, dünyaya bedeldir!"

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Çocukluğumuza götürecek unutulmaz kokular
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