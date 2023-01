Çocukluğumuza götürecek unutulmaz kokular

KIŞ aylarında tek tek çizilerek sobanın üzerinde pişirilen kestane

YENİ dökülmüş asfalt

SOBANIN üzerinde kızartılmış ekmek

KUM ve denizin muhteşem birleşimi

YENİ kavrulmuş o leblebiler

BOL bol şeker aromalı Şıpsevdi

PESPEMBE ve kocaman pamuk şeker

İŞLEVİ dışında kullandığımız kokulu silgi

SADECE ama sadece old'ların bileceği koku:

Jagler parfüm

YENİSİYLE eskisiyle her türlü güzel olan kağıtlar

YENİ biçilmiş çimen

ANNEMİZİN, anneannemizin sabahları kızarttığı o patates kızartmaları

HASTALIĞIMIZDA yanımızdan ayrılmayan dostumuz: Öksürük şurubu

YAĞMURDAN sonraki o toprak...

YAZIN o dayanılmaz sıcağında kesilen karpuz

HER evde olan kalıp sabunlar

YAĞLI ve yoğun pastel boya

AH o her çekmeceden çıkan naftalinler

BAYRAMLARDA, misafirliklerde çıkan o meşhur tütün kolonyası

RENKLERİ ve miniklikleri ile her zaman daha fazla almak istediğimiz balık yemleri

HER Ramazan'da karşımıza çıkan Ramazan pidesi

MİNİK poşetlerdeki kolonyalar

O fabrikada üretilen çikolata

HEM kokladığımız hem de balını yediğimiz o hanımeliler

TAMAMEN doğal çam çırası

OKULA giderken fırından alınan poğaça

BADANA boyası ve kutusu



LÜZUMSUZ BİLGİLER

kens ne zaman evden uzakta olsa, her zaman uyuduğu yatağı kuzeye bakacak şekilde yeniden ayarlardı. Çünkü bunun yaratıcılığını beslediğini ve kilidini açtığını hissederdi.



TESPİTLİ YORUM

BEKLEMEKTE OLDUĞUN ŞEY, ANCAK SEN ONU BEKLEMEYİ UNUTTUĞUNDA GERÇEKLEŞİR. BU DURUM, EVRENİN; "SEN BAKARKEN SOYUNAMIYORUM" DEME ŞEKLİDİR.



ALKIŞLIYORUM

TURİSTLERİN çok yoğun olduğu bir semtte çalışıyorum.

Büyük bir yaya geçidi caddeyi ikiye bölüyor. Yayalara yanan her kırmızı ışıkta adeta BM toplanıyor gibi oluyor. Ama bir noktada Türk'ün farkı ortaya çıkıyor.

Araba yoksa Türkler kırmızı ışıkta hemen atlıyor geçide, ben de dahil.

Buna aldanan masum turistler de "Heralde vardır bildikleri" diye çoluk çocuk atlıyorlar. Tabii Türk, araba gelirse durmayacağını bildiğinden çevik hareket ediyor ama turistler çoğu zaman ışık görmüş tavşan gibi kalıyorlar yolun ortasında.

Zamanla onlar da alışıp çevik hareketle kuralları ihlal ediyor ve bir kere daha anlıyoruz: "Bir Türk, dünyaya bedeldir!"