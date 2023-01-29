Solfasol
ANKARA'NIN ne kadar 'melodik' bir şehir olduğunu kanıtlar nitelikte... Volume: 1
Misket
ANKARA'NIN ne kadar 'melodik' bir şehir olduğunu kanıtlar nitelikte... Volume: 2
Aşağı Eğlence
EĞLENCEYİ görenlerin aklına 'Party Hard' gelmesin. En büyük eğlence tavuk döner!
Ostim
ORTA Doğu Sanayi ve Ticaret merkezidir efenim :) Radyosu bile var: 96.0
Gimat
GIDA İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği imiş. Gimat daha iyi :)
Etimesgut
'ERYAMAN'DAN
Elvan'dan... Dolan da gel Sincan'dan' diye bir şarkı vardır. Bu şarkıda kesinlikle Etimesgut'un hakkı yenmiştir.
Çinçin
TUTTİ Frutti'deki 'Çinçin'le uzaktan yakından alakası olmayıp, Ankara'da çocukluğunu geçirmiş olanların, ismini duyduğunda tir tir titrediği bir yer.
Gazino
DÜNYANIN en eğlencesiz yeri olma ihtimali yüksek olan bu semte Gazino ismi verilmiş, nedendir bilinmez.
Şose
YOL olmayınca Şose.
Asfalt
YOL olunca asfalt
Dutluk
BURALAR eskiden hep dutluktu, dutluk :)
Örnek
MİSAL yani!
Kasalar
BİR semte, neden 'Kasalar' diye isim verilir, anlamak zor.
Or-an
BİR insan oturduğu yeri söyleyip dayak yer mi? Yeniliyor!
Dodurga
SÖYLERKEN insanın ağzı doluyor.
Şaşmaz
ÇOK kendinden emin bir mahalle.
Telsizler
İPSİZLER, sapsızlar gibi bi' şey. Böyle mahalle ismi mi olur?
Karapürçek
İNSANDA söylenişiyle bağımlılık yaratıyor. Bu ismi duyanın en az 3 defa tekrar ettiği rivayet edilir!
Saimekadın
AKILLARA Kibar Feyzo'daki Sekine Kadın'ı getirir.
Pursaklar
TEBESSÜMÜN şehri, ağlamak yasak!
Bağlum
BAĞLAM diye çok entel bir laf var. Onunla mı bir alakası var acep
Sanatoryum
FONETİK açıdan bir eski Roma mahallesi, bir Bizans antik şehrini anımsatsa da, bildiğin Keçiören'in mahallesi. Yanılmıyorsam adı verem hastanesinden gelmekte
Ayaş
ÇOK beğenildi devamı gelecek!
Kayaş
BEYLER Ayaş ismi çok beğenildi, devamını çekelim!
Dikmen
ANKARA'NIN Dikmeni, dizi değil, bir fenomendir.
Balgat
'AYAĞINDA çamur varsa, ya Yozgat'tan gelmişsindir ya da Balgat'tan' demişler.
Karakusunlar
'AŞRI aşrı memlekete kız vermesinler' diye devam ettirilir.
Keklikpınarı
Yapracık
İskitler
Çubuk
Piyangotepe
MİLLİ Piyango sponsorluğunda herhalde...
Hacıkadın
Aşağı Ayrancı - Yukarı Ayrancı - Ortadaki Park :)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında, bir ABD deniz muhribi, bir Japon denizaltısına patates fırlatarak savaşı kazandı.
Japonlar el bombası olduklarını düşündüler.
TESPİTLİ YORUM
@demetayisi.
OĞLUM az önce 'Anne oyun oynayalım mı?' dedi.
'Olur' dedim.
Sonra koltuğun köşesine çıkıp uçan tekme ile üzerime atladı.
Diyor ki 'Hadi sen de şimdi çıkıp bana atla!' Kız çocuğu olan arkadaşlarım ne yapıyordur acaba şimdi?
Ne güzel evcilik falan oynuyorlardır ılık ılık ...
ALKIŞLIYORUM
@gitstreet MİNİBÜSÇÜ yan minibüsteki adama "Sana şiddet uygulayacağım" diye bağırdı.
Bu ne saçma tehdit be randevu alsaydın bi de!
Ankara’nın ilginç semt isimleri
Solfasol
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