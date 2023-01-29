Ankara’nın ilginç semt isimleri

Solfasol

ANKARA'NIN ne kadar 'melodik' bir şehir olduğunu kanıtlar nitelikte... Volume: 1

Misket

ANKARA'NIN ne kadar 'melodik' bir şehir olduğunu kanıtlar nitelikte... Volume: 2

Aşağı Eğlence

EĞLENCEYİ görenlerin aklına 'Party Hard' gelmesin. En büyük eğlence tavuk döner!

Ostim

ORTA Doğu Sanayi ve Ticaret merkezidir efenim :) Radyosu bile var: 96.0

Gimat

GIDA İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği imiş. Gimat daha iyi :)

Etimesgut

'ERYAMAN'DAN

Elvan'dan... Dolan da gel Sincan'dan' diye bir şarkı vardır. Bu şarkıda kesinlikle Etimesgut'un hakkı yenmiştir.

Çinçin

TUTTİ Frutti'deki 'Çinçin'le uzaktan yakından alakası olmayıp, Ankara'da çocukluğunu geçirmiş olanların, ismini duyduğunda tir tir titrediği bir yer.

Gazino

DÜNYANIN en eğlencesiz yeri olma ihtimali yüksek olan bu semte Gazino ismi verilmiş, nedendir bilinmez.

Şose

YOL olmayınca Şose.

Asfalt

YOL olunca asfalt

Dutluk

BURALAR eskiden hep dutluktu, dutluk :)

Örnek

MİSAL yani!

Kasalar

BİR semte, neden 'Kasalar' diye isim verilir, anlamak zor.

Or-an

BİR insan oturduğu yeri söyleyip dayak yer mi? Yeniliyor!

Dodurga

SÖYLERKEN insanın ağzı doluyor.

Şaşmaz

ÇOK kendinden emin bir mahalle.

Telsizler

İPSİZLER, sapsızlar gibi bi' şey. Böyle mahalle ismi mi olur?

Karapürçek

İNSANDA söylenişiyle bağımlılık yaratıyor. Bu ismi duyanın en az 3 defa tekrar ettiği rivayet edilir!

Saimekadın

AKILLARA Kibar Feyzo'daki Sekine Kadın'ı getirir.

Pursaklar

TEBESSÜMÜN şehri, ağlamak yasak!

Bağlum

BAĞLAM diye çok entel bir laf var. Onunla mı bir alakası var acep

Sanatoryum

FONETİK açıdan bir eski Roma mahallesi, bir Bizans antik şehrini anımsatsa da, bildiğin Keçiören'in mahallesi. Yanılmıyorsam adı verem hastanesinden gelmekte

Ayaş

ÇOK beğenildi devamı gelecek!

Kayaş

BEYLER Ayaş ismi çok beğenildi, devamını çekelim!

Dikmen

ANKARA'NIN Dikmeni, dizi değil, bir fenomendir.

Balgat

'AYAĞINDA çamur varsa, ya Yozgat'tan gelmişsindir ya da Balgat'tan' demişler.

Karakusunlar

'AŞRI aşrı memlekete kız vermesinler' diye devam ettirilir.

Keklikpınarı

Yapracık

İskitler

Çubuk

Piyangotepe

MİLLİ Piyango sponsorluğunda herhalde...

Hacıkadın

Aşağı Ayrancı - Yukarı Ayrancı - Ortadaki Park :)



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında, bir ABD deniz muhribi, bir Japon denizaltısına patates fırlatarak savaşı kazandı.

Japonlar el bombası olduklarını düşündüler.



TESPİTLİ YORUM

@demetayisi.

OĞLUM az önce 'Anne oyun oynayalım mı?' dedi.

'Olur' dedim.

Sonra koltuğun köşesine çıkıp uçan tekme ile üzerime atladı.

Diyor ki 'Hadi sen de şimdi çıkıp bana atla!' Kız çocuğu olan arkadaşlarım ne yapıyordur acaba şimdi?

Ne güzel evcilik falan oynuyorlardır ılık ılık ...



ALKIŞLIYORUM

@gitstreet MİNİBÜSÇÜ yan minibüsteki adama "Sana şiddet uygulayacağım" diye bağırdı.

Bu ne saçma tehdit be randevu alsaydın bi de!