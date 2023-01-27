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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 27 Ocak 2023, Cuma

Ders: Hanımcılığa giriş

Hanımcılığın size kazandıracağı en güzel taraf da mesleğinizde yaşayacağınız motivasyondur.
Hanımcı olmayan bir birey, benzinsiz arabaya benzer.
İnsanın hanımının verdiği sevgi başka bir şeye benzer mi, sorarım size? Bu yanardağ gibi coşkulu duygu selini dağa taşa yazmak, sizi hanımcılığın zirvesine taşır.
Hanımlarınız size her zaman doğru yolu gösterir; göremediğiniz ince noktaları görmenize yardımcı olur. "Yapma" dediği şeyi yapmamak sizi kılıbık değil, mantıklı yapar.
Ortalık kötü niyetli insan kaynadığı için hanımınız size değil, çevreye güvenmiyor olabilir.
Dosta güven, düşmana korku salan minik uyarıları bedeninizde taşımak, yine hanımcılık müessesesine yapacağınız güzel bir katkı olur.
Tabii ki sizin de sosyal hayatınız olacak. Arkadaşlarınızla halı sahaya gitmenize hangi eş karşı çıkar? Ancak aradaki çürük elmalar ayıklanırken bir miktar fedakarlık yapmanız da gerekebilir.
Alışverişe çıkma konusunu abartmayın beyler. Gördüğünüz gibi yalnız değilsiniz, bütün mağazaların önü hanımcı eşlerle dolu. Bu işler iki dakikada hallolmuyor.
Bu konuyu artık kanıksayıp yolunuza devam ederseniz gerçek bir hanımcı olursunuz.
Hayırdır, başka bi işiniz mi vardı?
Aileniz ve eşiniz arasında çıkacak olası bir gerginlikte bulunmanız gereken tarafı herhalde biliyorsunuzdur. Siz çocuk değilsiniz, artık kendi aileniz var.
Çıkarken çöpü götürmek, salataya yardım etmek ya da maç varken Esra Erol seyretmek artık çok da lafı edilecek şeyler değil. Hanımınızın hayatını ilginç çözümlerle kolaylaştırmalısınız.
Sosyal medyadan fotoğraf paylaşırken hanımınıza olan sevginizi iki kelime ile anlatmak hem size, hem de hanımınıza mutluluk verecektir. Bu detayı mümkün olduğunca atlamayın.
Ayrıca eşiniz Instagramlık fotoğraf çekmek isterken sizin şekilden şekile girmeniz gerekebilir; bunda bir şey yok.
Hanımınızın prodüksiyon işlerinde mümkün olduğunda asistanlık yapmanız gerek.
Artık bir klasik haline gelmiş nişan elbisesinin aynı renginde kravat bulmak sizi germemeli.
Bu çabanız, sizin ileride ne kadar hanımcı olacağınızı gösteren muhteşem bir detaydır.
Kaynananızı ne kadar çok onore ederseniz, hanımcılık birliğinde o kadar komutan olursunuz. Aman dikkat, bu önemli bir detay!
Hanımınızın kızacağı bir halt ettiniz diyelim ve eşekliğinizin de farkına vardınız.
Kabahatinizin büyüklüğü oranında özür dileme temaslarına geçerseniz siz rahat edersiniz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
İtalyan bir bankacı olan Gilberto Baschiera, günümüzün Robin Hood'u olarak kabul edilir.
7 yıl boyunca, kredi almaya hak kazanabilmeleri için zenginlerden daha fakir müşterilere gizlice 1 milyon avro aktardı.
2018'de bir savunma pazarlığı nedeniyle hiçbir kâr elde etmedi ve hapisten kurtuldu.

TESPİTLİ YORUM
@bosvercen Erkeklerin zihninde yerli film replikleri, komik videolar ve capslerden oluşan özel bir bölüm bulunduğuna neredeyse eminim...

AlkışlıYorum
@zyprexa Elimi yakıp acile gittim. Acildeki doktor bi kızartma yapmayı beceremedin mi dedi, sonra hafif trafik kazası geldi onun arkasından da sizi süreceğiniz arabaya .... diyo.
@miyawghi Annem bi kere senden ne köy olur ne kasaba demişti sonra bende ağlamaya başlamıştım ama aynı zamanda içimden de Murat Dalkılıç, Kasaba sarkısını söyledim ağlarken.

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