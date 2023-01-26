Sürekli ağlayan insanlar

SÜREKLİ duygu sömürüsü yaptıkları söylenir.

Arkasından da değil direkt olarak yüzlerine söylenilir.

SINIRLIDIR ama dışarıya vuramadığından gözleri dolar.

Sessizce oturup ağlar, oysa içinden çığlıklar atıyordur.

BÜYÜK çoğunluk kadındır.

Ve bu da beraberinde "Diyorum işte abi çok duygusal bunlar, sonra biz öküz oluyoruz ne dedim ki şimdi? Yürü bir maç izlemeye gidelim" diyen erkekleri getirir.

İLK başta sadece gülümserler, kahkaha bile attıkları olur.

Ama sonra söylenilen veya akla gelen en ufak bir şeyde gözyaşları onlardan habersiz bir biçimde akmaya başlar.

İÇLERİNDEN

"Ağlama.. ağlama, hayır burada ağlayamam" gibi sözcükler geçirirler.

Ağlamaya başladıklarında ise içlerinden kendilerine hakaret ediyorlardır.

YÜZLERİNİ saklarlar.

Bunu fark edenler kaldır başını gibi şeyler söylediklerinde ağlamayı keseceğimizi ve cesaretle dik duracağımızı sanarlar.

Ama aslında cesaret edilemediğindendir yüzünü saklamak.

AĞLADIKLARI zaman haricinde sürekli gülümsüyor veya kahkaha atıyorlardır.

Çünkü duygularını örtebilmekte kimse onları geçemez.

KİMSENİN ciddiye almadığı sürekli o unutulan kızdır.

KIRGINDIRLAR...

Susturulmuşlardır, cesaretsizlerdir, korkaktırlar ve ne hissettikleri kolay kolay anlaşılmaz.

HAKSIZLIK edilmişlerdir.

Başkası ağladığında onu teselli etseler de kendileri aynı duruma düşünce teselli edilen kişi bile onunla dalga geçebilir.

BONUS...

Çevrenizde böyle bir insan varsa "Oldu o zaman ben de her şeye ağlayayım, hepimiz oturup ağlayalım" türü şeyler söylemeyin, yanında oturup sırtını sıvazlayacağınıza sarılın ona.

Bilin ki ona gereken tek şey kafasını yaslayabileceği bir omuzdur.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ASTRONOT, Antik Yunanca'da "yıldız" anlamına gelen "astro" ve "denizci" anlamına gelen "naut" kelimelerinden türetilen bileşik bir kelimedir.

Yani astronot kelimenin tam anlamıyla "yıldız denizci" anlamına gelir.



TESPİTLİ YORUM

@onurozsumbull ADAM kalkmış eşine hangi arabaların ne kadar yaktığını anlatıyor.

Kadın da gülümseyerek dinliyor.

Sevmek harbiden tuhaf bir şey.



ALKIŞLIYORUM

BÜYÜK ameliyatımdan çıktıktan sonra, bir saatlik aralıklarla doktorlar ve hemşireler sürekli gaz kontrollerine geldiler. Gülsem mi ağlasam mı, bilemedim.

Üçüncü gece çok sesli bir gaz çıkışı sonrası etrafımdaki herkes beni alkışlıyordu.

Gözlerim doldu, kendimle gurur duydum.

Bir gün bu sese bu kadar şükredeceğim aklıma gelmezdi.