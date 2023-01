Sivilce sahibi herkesin anlayacağı gerçekler

ŞUNU kabul edelim ki akne berbat.

SADECE inanılmaz ağrılı değil, kötü sivilce çıkış anlarında kendini tutmak da zor.

SİVİLCELERİNE odaklanmış hale geldiğin için herkesin senin hakkında konuştuğuna kendini inandırırsın.

İŞLER gerçekten kötü olduğunda, görünmez olabilmek için her şeyini verirsin.

NE zaman biri olmayan sivilcelerinden şikayet ederse, bağırmamak için kendini zor tutarsın.

MUHTEMELEN yarar sağlamayan, piyasadaki her şeyi denedin.

AMA yine de dermatoloğun yeni bir şeyleri reçete yazar diye hala umutlusun.

İNSANLAR sivilcelerinizi nasıl tedavi etmeniz gerektiği hakkında, siz istemeden tavsiye vermeyi severler ama onların önerileri çoğu zaman saçmalıktan ibarettir.

HER zaman biri vardır sana kullanığı ilacı denemeni ısrarla tavsiye eden.

HİÇBİR gün birbirine benzemez. Bazen mutlu olursun ve yüzünü temizlemeye uyanırsın.

AYNAYA bakarsın ve sana bakan parlak kırmızı yüzlerce yumruyu görürsün.

İNSANLAR, sana yüzünü yıkamayı bilmediğini düşünüyor gibi görünürler.

GERÇEKTE, günde iki kere yoğun cilt bakımı uygulamasına gidersin.

ÇOĞU insanın kusursuz ciltleriyle bu tip zorlukları çekmiyor oluşunu fark ettiğin an can sıkıcıdır.

SİVİLCELERİNİ yolmamak için direnmeye çalışırsın.

VE bir kere pes edersen, hemen pişman olursun.

BU noktada, kapatıcılar hakkında kozmetik çalışanlarından daha çok şey bilirsin.

VE sen dürüst olmak gerekirse, evden yüzüne kapatıcı sürmeden çıktığın en son zamanı hatırlayamazsın.

BİLİMSEL bir gerçektir ki, sivilcelerinin çıkışı tam zamanında, önemli planların olduğunda gerçekleşecektir.

ÇOĞU kez, yüzün seninle alay ediyor gibi hissedersin.

ASLINDA, sivilcelerin seni yalnız bırakmayacak yapışkan eski sevgili haline gelmiş gibidir.

ERGENKEN, herkes sivilcelerinin sen yetişkin haline gelinceye kadar geçeceğini iddia etti.

AMA şimdi bunun bariz bir yalan olduğunu biliyorsun.

Aknelerin kaç yaşında olduğunu umursamıyor, ilgilendikleri tek şey hayatını cehenneme çevirmek.

VE böylece, evet akne ile mücadele zorlu.

SİVİLCELERE sahip olmak, herkesin yaşamı boyunca en azından kısa süre de olsa uğraşmak zorunda kaldığı bir durum ama kendimizi olduğumuz gibi sevmeyi başarabilirsek, sivilcelerin aslında ne kadar önemsiz olduklarını görebiliriz.



