Matematik fakirlerinin çok iyi bildiği durumlar

"GERÇEK hayatın neresinde bu kadar matematik, 4 işlem bilsem yeter" kafasıyla yaşayıp gittin hep...

SONUÇTA şimdiye kadar çevirdiğin onca dolap ve entrika için integral, polinom, fonksiyon falan gerekmedi di mi ama?

HAYATLA en büyük hesaplaşman 2+2'nin cevabının 4 olmadığını iddia edenlerin ortaya çıktığı gündür.

ÇOĞU zaman parmak hesabı yaptığın için bazı anlarda daha çok parmağın olmasını hayal ettiğin su götürmez bir gerçek...

HAYATIN boyunca böylesine mükemmel bir çemberi, öylesine umursamazca çizemedin, çizemeyeceksin!

ASLINDA matematik derslerini dinlerdin; ama ne olduysa kafanı başka yere çevirdiğin o iki saniyede oldu.

YAŞ problemlerinde çocuğu hep babadan büyük buldun.

NASIL olsa kızlar matematiği iyi olan erkeklerden değil, kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanıyor diye rahattın...

TABİİ sonra hoşlandığın kıza senin yerine bu çocuk ders çalıştırınca az kurdeşen dökmedin değil mi?

ARKADAŞLARINLA gittiğin bir yerde, hesabı istediğiniz zaman ne kadar ödemen gerektiğini hesaplarken buldun kendini...

EN basit işlemleri bile sırf emin olmak için hesap makinesinde yaparsın.

AMA yine de hesap makinesinde en başarılı olduğun konu; yazdığın rakamların tersten bakınca kelime oluşturması.

KERRAT cetveli senin için bir nevi küfür gibidir...

OKULDAKİ matematik derslerinde genel olarak anlamadığın şey neyi anlaman gerektiğiydi.

ASIL soğuma nedeninse genelde sonucu doğru bulmuş olmana rağmen gidiş yolun yanlış diye o sorudan hiç puan vermeyen o gıcık matematik öğretmenin...

TÜRK lirasından 6 sıfırı atıyoruz dediklerinde rahatladın.

SANA göre A noktasından B noktasına gitmekte olan bir kişinin kaç km yol gittiği = Taksimetreyi açmayı unutan taksicinin dramı...

ŞU meşhur havuz problemleri de adam akıllı bir tesisatçı çağırılsa çözülecek aslında.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İNGİLİZLER, golfü Hindistan'a tanıtırken sahaya koşan ve toplarıyla oynayan maymunlara kızdılar.

Maymunları durdurmaya yönelik tüm girişimler başarısız olunca, oyunun uyum sağlaması gerektiğine karar verdiler. Bunu yapmak için yeni bir kural getirdiler: Topu maymunun düşürdüğü yerde oynayın.



TESPİTLİ YORUM

@sonofcorleone ERKEK adamın hoşlandığı her şey manitadadır.

Manita saçını siyah yaparsa en çok sevdiği renk siyah, sarı yaparsa en çok sevdiği renk sarıdır.

Manita kilo alırsa balık etli, zayıflarsa fit sever. En çok sevdiği yemek manitanın en güzel yaptığı yemektir.



ALKIŞLIYORUM

YILLAR önce, üniversite öğrencisiyken sahurda gitarı boynuma asıp davulcunun yanına fırlayarak birlikte halay ezgileri çaldıktan ve evdeki 7 arkadaşımı sokağa çıkarıp halay çektirdikten sonra, dün gece peçeteye yazdığım 'Mardin kapı şen olur' adlı türküyü davulcuya 'İstek şarkımdır' diyerek vermiş olmam neden bu kadar tuhaf geldi anlamadım.

Tamam kardeşim, bilmiyorsa başka bir türkü çalsın!