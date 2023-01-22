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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 22 Ocak 2023, Pazar

Bunları yapıyorsanız bağımlısınız

UYANDIĞINIZDA ilk iş yüzünüzü yıkamak yerine telefonunuza bakmak oluyorsa.
EVDEN çıktığınızda telefon şarjınız yüzde 100'ken kendinizi harika hissediyorsanız.
DIŞARIDA şarjınız bitiyorken sizin için de gün bitiyorsa.
ELİNİZİ cebinize attığınızda telefonu bulamayınca minik kalp krizleri geçiriyorsanız.
BAZEN telefon elinizdeyken bir an için nerede diye etrafa bakınıyorsanız.
TELEFONUN kulaklığını unuttuğunuzda günü asabi şekilde geçiriyorsanız.
TELEFONU evde unutmaya değinmiyorum bile bu durum yaşandığında ruhunuz ölüyorsa...
TELEFON elinizden yere düşerken geçen sürede yaşadığınız azap sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyorsa...
EKRANI kırılınca sizin de dünyanız yıkılıyorsa...
EKRANI kırılmış olsa bile telefonunuzu kurcalamaya devam ediyorsanız.
TELEFONU servise verme fikri sizi gerim gerim geriyorsa...
YATARKEN yatağa telefonunuzla giriyorsanız.
ARTIK buluşmaya gittiğinizde arkadaşınızın geç kalmasına "iyi bari telefona bakarım" diyerek aldırmıyorsanız.
YENİ tanıştığınız insanların olduğu ortamlarda sizi tanıştıran arkadaş uzaklaştığında muhabbet açmak yerine telefonunuza sarılıyorsanız.
GİTTİĞİNİZ mekanda ilk istediğiniz şey menü yerine WI-FI şifresiyse...
TELEFONUNUZDAKİ App'lerin yerlerini ezbere biliyorsanız.
ZATEN açmış olduğunuz app'i başka bir şeye baktıktan sonra tekrar açmaya çalışıyorsanız...
ARABA sürerken bile WhatsApp'tan konuşup instagram'dan fotoğraf beğeniyorsanız...,
GİTTİĞİNİZ konseri izlemek yerine videoya kaydetmeye çalışıyorsanız.
TELEFONUNUZU hiç kapatmadan kullanıyorsanız.
KABUL EDİN. BUNLAR VARSA SIZ AKILLI TELEFON BAĞIMLISISINIZ.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
1300'lerde, Modena'dan bazı arkadaşlar Bologna'dan (her ikisi de İtalya'da) bir kova çaldılar ve bu da Bolognese için büyük bir aşağılanma ile sonuçlandı.
Savaş ilan ettiler, yaklaşık 2 bin kayıpla (her iki taraf arasında bölünmüş) bir çatışmaya girdiler ve kovayı geri alamadılar.

TESPİTLİ YORUM
@onderseren "İNTERNETTEN tanıştığın birine nasıl güvenebiliyorsun?" lafı var bi de. Yani dışarda tanışılan kişiler aşırı güvenilir çünkü! Aşırı yani.
O kadar süperler ki o yüzden bugüne kadar süper kazıklar yedin.

AlkışlıYorum
@pertiori OĞLANA matematik öğretmeye çalışıyorum. Bu öğretmenlerin hakkı ödenmez.
En son yakasına yapışıp 'Neden bana bunu yapıyorsun?' diye ağlayıp sinir krizi geçirdim, bayılmışım.
- BIR günde 24 saat varsa iki günde kaç saat olur?
- 15
- ŞEYTAN mı girdi oğlum içine. Nasıl 15 ya!

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