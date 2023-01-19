Uzun boylu insanların anlayacağı hayatı zindan eden sorunlar

YAŞAMDA uzun boylu olmanın belli başlı alanlarda avantaj sağladığı yadsınamaz bir gerçek.

Basketbol oynarken, üst raftan bir şeyler alırken avantaj olan uzun boyun bir soruna dönüştüğü yerleri biliyor musunuz?

Bilmiyorsanız da biz size biraz uzun boylu arkadaşlarımız tarafından da onaylanan o durumları anlatalım...

Duş almak kimi zaman tam bir işkencedir.

Gerçekten ne yaptığınızı bilmeden yemek pişirmek zorunda kalırsınız.

Kafasız fotoğraflarınızın sayısı normal fotoğraflardan daha fazladır.

Ellerinizi kullanmadan araba sürebilirsiniz.

Aynı anda iki mekana dahil olabilirsiniz.

Her kapıdan geçerken "Kafam çarpar mı?" korkusu yaşarsınız.

Dizlik yaşamınızın bir parçasıdır.

Toplu taşımada keyifli dakikalar yaşarsınız.

Deneme odasına girmeden fikir verebilirsiniz.

Mouse'u sadece tek parmağınızla kullanmak zorunda kalırsınız.

Teknoloji sizin için çaba demektir.

Herkese yukarıdan bakarsınız.

En yüksek daima sizindir.

Herkes gibi sarılmaktan keyif alırsınız!

Kaynak: brighside.me



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ANTARKTİKA hariç her kıtada bir McDonald's var.

Genel olarak, dünya çapında yayılmış 36.000'den fazla McDonald's restoranı var.

Bu sayı inanılmaz derecede yüksek olsa da, bu favori fast-food'un dünyanın en büyük ikinci fastfood restoran zinciri olduğunu düşünürsek çok mantıklı!

ABD dışında açılan ilk McDonald's, 3 Haziran 1967'de Kanada'nın Richmond kentinde faaliyete geçti.



TESPİTLİ YORUM

GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEYİ ÇEVRENİZE ANLATIRSANIZ O ŞEYİN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI EVRENDEN SONSUZA DEK SİLİNİR...



ALKIŞLIYORUM

ANNEMLE markette bir kadınla karşılaşıyoruz.

Annemle birbirlerine samimi bir şekilde selam veriyorlar. Hal hatır sorma faslında ikisinin de yüzündeki gülümseme donuyor.

Sohbeti kısa kesip mesafeli bir şekilde ayrılıyorlar.

Anneme açıklama bekleyen surat ifadesiyle bakıyorum, açıklıyor:

"Biriyle karıştırdım!" Belli zaten öteki de karıştırmış.

Sonra ben gülüyorum diye alınganlık yapıyor canım annem.