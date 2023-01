Makyaj yapan kadınların cevapları

EVET arkadaşım, o kadar makyajı sen de yapsan kesinlikle Brad Pitt gibi olurdun eminiz.

HAKLISIN, yüzümüzde 2.5 kilo boya var ve evet, üşenmiyoruz her gün tekrar tekrar yapmaya.

"MADEM temizleyecektin neden yapıyorsun?" asrın şakası, her gün yap, her gün gülelim embesil.

TABİİ Kİ bu makyaj falan hep kendime olan güvensizliğimin, öz güven eksikliğimin bir sonucu, deli misin sen?

DOĞRUDUR, tek amacımız makyajla kusurlarımızı kapatıp kandırdığımız erkekleri ağımıza düşürmek, bir kadının başka ne amacı olabilir ki?

"MAKYAJ yapan kadınlar olduklarından çok farklı görünüyor", kozmetiğe o kadar parayı aynı görünmek için mi harcayayım yani idiyot?

MAKYAJ ürünlerine çok para harcıyor olabiliriz de harcanan para senin paran olmadığı sürece sana ne?

ERKEKLER çok makyaj yapan kadınlardan hoşlanmıyor… Eee bize ne?

EVET, makyaj yapmak için sabahın köründe kalkıyoruz, 08.30 dersine makyajla geliyoruz, sen de gece yarılarına kadar oyun oynayacağına vakitli yat, vakitli kalk.

YA tabii ki kozmetik endüstrisi kadınların paralarını almaya yönelik bir endüstri manyak mısın?

SENİN gibi biri doğal makyajdan yana olmayacak da ben mi olacağım, en doğru kararı vermişsin karşim.

MAKYAJ yapan kadın = erkeklerin ilgisine mazhar olmaya çalışan çirkin. Bu kadar net sana sonuna kadar katılıyorum moroncum.

ELBETTE kadınlar makyaj yapmaya harcayacakları vakti insanlık uğruna harcasalardı bugün çok farklı bir noktadaydık, ee ama sen de her gün acayip şeyler yapıyorsun biz ona bir şey diyor muyuz?

HAYIR, hasta falan değiliz, makyaj yapmadığımız her gün bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederiz.

MAKYAJ dediğin kadını cinsel obje haline getiriyor, yani makyajlı kadınları taciz etmeye, mahrem yerlerine falan bakmaya sonuna kadar hakkın var abazan arkadaşım.

MAKYAJ malzemelerine ayrı, onu çıkarmak için temizleme malzemelerine ayrı para harcıyoruz, biz keriziz evet hay yaşa…

MAKYAJ tabii ki bir kandırmaca, hem kendimizi hem de erkekleri kandırıyoruz, çünkü biz rahatsızız bunu kabullenin.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

JUSTIN Timberlake'in yarısı yenmiş Fransız tostuna kadar eBay'de bazı garip şeyler satıldı. Ancak şimdiye kadarki en tuhaf listelerden biri Yeni Zelanda ülkesi için olmalıydı.

Doğru: Avustralya, Brisbane'den bir adam 2006'da eBay'de Yeni Zelanda'yı satmaya çalıştı. Başlangıç teklifi 1 sentti ve 6.000 22 tekliften sonra Yeni Zelanda'nın satış fiyatı 3.000 dolara kadar yükseldi.

Sonunda, eBay müzayededen haberdar oldu ve sitesinden çıkardı.

O sırada eBay Avustralya'nın bir sözcüsü "Açıkça Yeni Zelanda satılık değil" dedi.



TESPİTLİ YORUM

@ebrusqa KIZIMIN ebesiyle kanka olduk ve kızın dört gözle evlenmesini bekliyorum, sırf o gün kızımın EBESİNİN NİKAHINA

GİDİYORUZ diyebilmek için…



ALKIŞLIYORUM

BANKADA sıramı bekliyorum.

Gişe memuru ile müşteri arasında hararetli bir konuşma var. Adam ne söylediyse artık, kadın yüksek sesle "Beyefendi, lütfen kibar olur musunuz?" diyor.

Adamsa gülme krizine sokan sözleri söylüyor:

"Bütün parayi buraya verdum.

Bi da gibar mı olacağum?"