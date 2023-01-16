Göbekli olmanın faydaları

TEPSİ NİYETİNE KULLANMAK:

Evet! Göbekli bir insan olmanın ilk avantajı göbeğinizi tepsi niyetine kullanabilmektir. Böylelikle kazanacağınız 'handsfree' özelliği sayesinde aynı anda birden fazla iş yapabilirsiniz.

KADINLAR İÇİN TOPLU TAŞIMADA HAMİLE SANILIP YER VERİLMESİ:

Göbekli kadınların hemen hemen hepsi bu durumu yaşamıştır. Ve hiçbiri de bu durumdan rahatsız değil. Tıkış tıkış otobüste, metrobüste oturacak yer bulabilmek zaten zulüm. Güzel güzel seyahat etmek varken niye rahatsız olsunlar ki zaten?

SEVGİLİLER İÇİN ADETA YUMUŞACIK BİR YASTIK:

Kuş tüyü yastık getirsen bunun kadar rahat değil. Üstelik sevgiliyle yaşanan o romantik dakikalar da cabası. Kışın da yorgan niyetine sarılsan hiç sırıtmaz.

MASA BAŞI ÇALIŞANLAR İÇİN ERGONOMİK BİR DESTEK:

Masa başı çalışıp bilgisayarlarını da kucaklarına almak isteyenler için mükemmel bir rahatlık.

Göbeği olmayan insanlar böyle rahat yayılıp çalışamazlar.

DOĞAL HAVA YASTIĞI:

Allah korusun, diyelim ki trafik kazası geçirdiniz. Eğer göbekli biriyseniz diğerlerine göre bir nebze daha avantajlısınız demektir. Çünkü göbeğiniz doğal hava yastığı görevi görerek çarpışmanın yarattığı darbeyi az da olsa hafifletecektir.

SEMPATİKLİK:

Göbeği olan insanlar dış görünüşleriyle her daim sempatikliğin kitabını yazmışlardır. Bu sempatiklikleri dolayısıyla da insanlar onlarla çok daha rahat iletişim kurar.

KALABALIK YERDE YÜRÜRKEN YOL VERİLMESİ:

Malum kalabalık yerlerde yürürken karşı karşıya gelmek kaçınılmaz. Ama eğer göbekli biriyseniz karşınızdaki insanlar 'Ulan koskocaman adam zaten, bu yol verene kadar ben ona iki kere yol veririm' deyip önünüzü açarlar. Siz de o kalabalıkta sağa sola hamle yapmadan yolunuza dümdüz devam edebilirsiniz.

TOPLU TAŞIMALARDA KİMSENİN AĞZINIZIN İÇİNE GİREMEMESİ:

Hele iş çıkış saati metrobüs kullanmak zorundaysanız yaşadınız. Göbeğiniz dolayısıyla kimse kafasını sizin ağzınızın içine kadar sokamayacak. En fazla göbeğinize ufak dokunuşlar hissedersiniz o kadar. Sonuç olarak dudak dudağa seyahat etmekten iyidir.

AİLE BABASI HAVASININ GETİRMİŞ OLDUĞU GÜVEN:

Göbekli insanlar tam olarak aile babası havasına sahiptirler. Bu da onlara anlamsız bir şekilde güven duyulmasını sağlar. Hiç tanımadığınız insanlar size güvenerek iş yaparlar.

Bu durumu avantaja çevirebilmekse göbekli insanların en önemli özelliğidir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

KÜÇÜKLÜĞÜNDEN beri ünlü olma hayali bulunan Lady Gaga, üniversitedeyken bir grup öğrenci onu hedef alarak "Stefani Germanotta, asla ünlü olmayacaksın" isimli bir Facebook grubu kurmuştu.

Ancak Gaga başardı!



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam dediğin birinden sigara istediğinde, pakette son sigara kalmışsa almaz, sahibine bırakır. Erkekler arasında bilinen bir kuraldır bu.



ALKIŞLIYORUM

BABAM, 7 yaşındaki oğluma benim erken evlendiğimi ve bize bir süre kendisinin baktığını anlatmış.

Sevgili oğlumla ilk konuşmamızda, kendisinin de erken evlenmek istediğini söyledi.

Tepki olarak, eğer böyle bir şey yaparsa onu servetimden men edeceğimi söyledim.

Tepkisini aktarmak istiyorum:

"Servet mi, hangi servet? Ne serveti!

Hahahah! Çok komiksin baba yaa! Şaka yapmaya bile gelmiyosun, şımarıyorsun hemen..." Yaşlanıyorum galiba. 7 yaşındaki çocuğa bile laf yetiştiremez oldum.