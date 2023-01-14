Zombi istilasından nasıl kurtulunur?
TAMAM, etraf insanları parçalayıp yiyen zombilerle dolu. Ama bağırıp, olduğunuz yerde tepinerek ağlamanın bütün zombilerin sese gelip sizi de yemesi dışında pek bir işe yaramaz. Dünyanın artık zayıf insanlara göre olmadığını ne kadar erken kabullenirseniz o kadar iyi.
İSTİLA öncesi Amerikan ordusunda falan değilseniz, pompalı tüfek vb. ağır ve kullanımı zor silah sevdanızdan kurtulun.
KULLANIMI kolay ve hafif silahları tercih edin. Ağır ve kullanımı zor silahların kimseye faydası yok. Hatta durum uygunsa çok ses çıkarmaması açısından eski moda yöntemlerle zombinin beynini dağıtın. Ve öldüğünden emin olun, iki kere ateş etmekte bir sakınca yok. Kurşun harcamada bu konuda çekinmeyin.
KAHRAMANLIK yapmaya çalışmayın.
İŞİN içinde kendi canınızdan olmak varsa gereksiz kahramanlıklar yapmaya çalışmayın. Bu dünyada hayatta kalmak istiyorsanız saçmasapan riskler almaya gerek yok.
HER zaman soğukkanlı olun.
BİR yakınınız ve tanımadığınız biri fark etmez.
Isırıldıysa işi bitmiş demektir.
Bu durumda yapılacak iki şey var. Ya kafasına sıkarak ona ve dünyaya bir iyilik yapın ya da onu orada bırakarak uzaklaşın. Eğer çoktan zombiye dönüştüyse de aynı seçenekler geçerli.
BİR gruba katılmak mı yoksa yalnız takılmak mı istediğinize karar verin.
İKİSİNİN de avantaj ve dezavantajlarını iyice düşünün.
Bir grup pislikle gezmek canınıza mal olabilir. Ya da yalnız olmak üzerinize gelen bir zombi ordusuna karşı pek cazip görünmeyebilir.
GÜVENLİ bir bölge ya da herhangi bir yer falan yok. Kendinizi kandırmayın.
BİR grupla takılmaya karar verdiyseniz illa bilmem ne yeri güvenliymiş lafı eden bir salak olacaktır. Ağzına vurun gitsin. Yok öyle bir yer. Gidin bakın, eğer tuzak ya da yalan değilse gelin beni bulun. Yapabilirseniz nüfusu az olan bir kırsala yerleşmeye çalışın, ya da göçebe takılın.
Tercih sizin.
KAPALI olması gereken bir kapı açıksa GİRMEYİN.
AÇIKLAMAYA gerek yok sanırım. Ya bir zombi dolu depoya açılır ya daha kötüsüne.
ZAYIF tipleri arkanızdan bırakmaktan çekinmeyin.
YA DA sinirlerini bozup grubu ya da sizi tehlikeye atmıyorsa kalsın. İleride zombi yemi yapabilirsiniz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
GÖKBİLİMCİ Fred Hoyle'a göre arabanıza biner, kontağı açar ve saatte 60 mil hızla gökyüzüne çıkarsanız, uzaya gitmeniz sadece bir saat sürer.
Tabii ki, bu tamamen teorik, ama kesinlikle düşünmesi eğlenceli!
TESPİTLİ YORUM
@birveraa ANNESİ evde olmadığında kızların daha istekli temizlik yapıyor olması yazılı olmayan bir kuraldır.
AlkışlıYorum
GÜNLERDEN pazar...
Yurdum polisi artık sabah kaçta gelmiştir olay yerine bilinmez, akşam saatlerinde hafif gergin olarak gösteri bölgesinden dönmektedir.
Otobüse kadar ki yürüyüş mesafesinde mısır satmakta olan meraklı yurdum delikanlısı gayet pişkin bir şekilde sorar: 'Polis aaabi, bugün ne günüüüüü?' Gelen cevap hafif tehditkar ama bir o kadar da etkilidir:
'Dünya jop günü canım bugün, dünya jop günü.'
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