Dünyanın en zengin insanlarının en garip alışkanlıkları-2

JENNIFER ANISTON

Jennifer Aniston'ın inanılmaz bir uçak korkusu varmış. Uçağa binerken şans getirmesi için sağ ayağıyla girer ve diğer ayağıyla merdiven demirlerine iki kere vururmuş. Uçağa binmeden önce kendini rahatlatmak için bir rutini varmış.

DAVID BECKHAM

David Beckham, etrafındaki her şeyin çift şekilde olması gerektiğine inanıyormuş.

Odada buzdolabında veya herhangi bir yerde bir şey tekse diğerini kendisi koyuyormuş.

MARISSA MAYER

Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer, hayatındaki her şeyi çok ciddiye alıyor hatta kek pişirmek için bile 7 farklı yemek kitabı alıp tüm tarifleri denedikten sonra deneyler yaparak en iyi tarifi bulmaya çalışıyormuş. Şirkete iş için başvuran herkesi tek tek kendisi işe alıyormuş, bunlar da yaklaşık 125 bin kişiye tekamül ediyor.

BRAD PITT

Brad Pitt, normal sabunlar yerine paraben içermeyen elma şarabı, sirke ve limondan oluşan özel bir sabun kullanıyormuş. Bu sabun sayesinde yüzünün yaşlanmasını geciktiren Brad Pitt, yüzünü yıkadıktan sonra nasıl kokuyordur acaba?

INGVAR KAMPRAD

Ikea markasının yaratıcısı Ingvar Kamprad, 1993 model bir Volvo sürüyor, uçakta sadece ekonomi sınıfında uçuyor, pahalı elbiseler giymekten kaçınıyor ve her zaman düşük kalite restoranlarda yemek yiyormuş. Bu kadar zengin olmasına şaşırmamak gerek.

STEPHEN KING

Ünlü yazar Stephen King, her zaman yatağındaki tüm yastıkları tek bir yöne doğru sıralayıp üzerinde desenli yastık kılıfı olan yastıkları her zaman ters çevirirmiş. Yeni bir roman yazarken ilham kaynağı olarak cheseecake yemeyi tercih eden Stephen King, tatlılarını kendi pişirmekten hoşlanıyormuş.

TOM HANKS

Tom Hanks, yaklaşık 300 adetlik bir antika daktilo koleksiyonuna sahipmiş.

Her gün bu daktiloların her birisiyle yazılar yazıyormuş hatta kendi iPad'inde Hanx Writer adında tabletten daktilo sesini taklit eden bir uygulamayı bile kullanıyormuş.

BİTTİ



LÜZUMSUZ BİLGİLER

GÜNEŞ gözlükleri orijinal olarak 12.

Yüzyıl Çin'inde dumanlı kuvarstan yapıldı ve burada yargıçlar tarafından tanıkları sorgularken duygularını gizlemek için kullanıldılar.



TESPİTLİ YORUM

Dışarıdayken gün boyunca iç sesim:

- Hıyara bak hıyara!

- Hareketlere bak!

- Vay mal...

- Gel gel üzerime çık!

- Tipe gel!

- Ne gerizekalılar var ya!

- Salak salak valla salak...

– Bak bak şimdi napıcak bak...



ALKIŞLIYORUM

TAKSİM'DEN Beşiktaş'a giden yolda trafik tıklım tıklım.

Beşiktaş'a doğru yürüyerek ağır ağır gidiyorum.

Kamyonetin biri aniden fren yapıyor dönüp bakıyorum.

Mavi saçlı aykırı giyimli bir punk aniden duran kamyonete çarpmış, şoföre ağzına gelen bütün küfürleri sıralıyor. Yaşlı şoför amcada tık yok. Ama trafik sıkışık olduğu için uzaklaşamıyor.

Punk küfretmeye devam ediyor.

Amca sonunda dayanamıyor ve kapıyı aralayıp lafı patlatıyor.

''Ne diyon lan değüşük şee?"''