Dünyanın en zengin insanlarının en garip alışkanlıkları-1

ELON MUSK

Tesla ve Space-X Ceo'su Elon Musk, şirketi Tesla'yı kurma aşamasındayken haftada 100 saat çalışıp günde 8 adet diyet kola ve 2 bardak kahve tüketiyormuş. Kahvaltıda sadece 1 paket çikolata yiyormuş.

BILL GATES

Bill Gates, Microsoft'u kurduğu ilk günlerde çalışanların plaka numaralarını ezberleyerek işe kaçta gelip çıktıklarını kontrol ediyormuş.

Tatillere inanmıyormuş ve herkesin kendisi kadar sıkı çalışmasını istiyormuş. Yeni fikirler bulmak için sandalyede oturup ileri geri sallanıyormuş.

JEF BEZOS

Amazon'un CEO'su Jef Bezos, kahvaltısını aksatmamak için asla sabahları randevu vermiyormuş. Gerçekten sabah toplantı yapmak zorunda kalırsa toplantı ile sağlıklı bir kahvaltıyı birleştiriyormuş.

Toplantılardan önce üst düzey yetkililerin hepsine 6 sayfalık notlar yazdırıp toplantının başında yarım saat içinde okutturuyormuş.

MARK ZUCKERBERG

Mark Zuckerberg zekasını önemsiz seçimlere harcamamak için her sabah basit gri tişört, kazak ve düz bir pantolon giyiyormuş.

Her yılın sonunda yapacağı şeye (teknolojiden kişisel durumlara) önceden karar verip detaylarıyla yazıyormuş.

STEVE JOBS

Apple'ın kurucusu Steve Jobs stresle baş etmek için ayağını tuvalete sokuyormuş hem de kendi evindeki değil şirketteki ortak tuvaletlere.

Üniversiteden ilk mezun olduğu yıllarda Atari'de çalışırken gece mesailerinde banyo yapıp ofiste çıplak ayak yürüyormuş.

JOHNNY DEEP

Johnny Deep barbie'leri çok seviyormuş. Kendine ait barbie koleksiyonu varmış ve bunlardan birkaçı sınırlı sayıda üretilen ünlü aktörler ve şarkıcılara ait barbie bebeklermiş. Her barbie bebeği için özel takıları ve eşyalar alıyormuş. Bir gün torunlarına göstermek için oynadığı rollerde kullandığı eşyaları alıp saklıyormuş.

Yarın devamı var.





LÜZUMSUZ BİLGİLER

ŞEMSİYELER, yağmurlu yerlerde yaşayan hemen hemen herkes tarafından kullanılır ve beğenilirken, yüzyıllar boyunca sadece kadınların kullandığı bir şey olarak görüldü.

Ancak 18. Yüzyıl'ın ortalarında, hayırsever Jonas Hanway gibi tanınmış kişilerin halka açık etkinlikler sırasında şemsiye taşımasıyla engeller düşmeye başladı.

Kısa süre sonra diğerleri aksesuarın pratikliğini fark etti ve erkeklerin de onları kadınlar kadar sık kullanmaya başlaması çok uzun sürmedi.



TESPİTLİ YORUM

@delisuheyl EVE geldim misafirler bana "Ooouuu bu saattee eve mi gelinir?

Nerdesin?" diye soruyorlar. Yav asıl bu saatte siz niye bizdesiniz!



ALKIŞLIYORUM

HİPNOZLA sigara bırakma seansı için randevu aldığını söyledi. "Tek başına gitme, trans halindeyken ya bir şey yaparsa?" dedim.

"Arkadaşınla gitme, ya ikinizi birden uyutursa?" dedim. "Kocanla hiç gitme, ya birkaç soru sorarsa, bülbül gibi şakırsan?" dedim. Randevusunu iptal etti.

İşini ciddiyetle yapanlara sözüm yok da annemiz şu yaşımıza kadar kafamızı o kadar çok Nuri Alço vakasıyla didikledi ki, elimde değil.