Gülmenin faydaları

GÜLMEK kas gerginliğine iyi gelir.

GÜLMEK vücuttaki stres hormonu oranını azaltır.

GÜLMEK büyüme hormonunu artırır.

GÜLMEK kalp hastalıkları riskini azaltır.

GÜLMEK kan akışını iyileştirir.

GÜLMEK kalbinize yardımcı olur.

GÜLMEK bağışıklık sistemini destekler.

GÜLMEK daha hızlı iyileşmenize yardımcı olur.

GÜLMEK kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

GÜLMEK daha iyi uyumanıza yardımcı olur.

GÜLMEK insanların olaylarla baş etme yeteneklerini geliştirir.

GÜLMEK insanların acıyla başa çıkmasına yardımcı olur.

GÜLMEK fiziksel bir egzersiz türüdür.

GÜLMEK sizi daha çekici kılar.

GÜLMEK saldırganlığın azalmasına yardımcı olur.

GÜLMEK organlarınıza enerji verir. Kendinizi daha dinç hissedersiniz.

GÜLMEK sindirimi kolaylaştırır.

GÜLMEK sağlık harcamalarında yüzde 30'a kadar kar sağlamaya neden olur.

GÜLMEK daha rahat nefes almanıza yardımcı olur.

GÜLMEK öz saygıyı artırır.

GÜLMEK yaratıcılığı teşvik eder.

GÜLMEK ömrü uzatır.

GÜLMEK kişilerin üretkenliğini artırmaya yardımcı olur.

GÜLMEK ilişkileri iyileştirir. Etrafınızdaki insanlar size hayran kalır.

GÜLMEK sizi genç gösterir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2013 yılında, 61 yaşındaki ABD Donanması gazisi Michael Boatwright, bir motel odasında baygın halde bulundu.

Uyandığında anadili İngilizce yerine sadece İsveççe konuştu.

Ayrıca Johan Ek adında bir İsveçli olduğu konusunda ısrar etti ve kendi yansımasını görünce kafası karışmış bir halde kustu.



TESPİTLİ YORUM

@CerebralKortex MORALİM BOZUKTUR:

- Yemek yiyim de moralim düzelsin.

MORALİM İYİDİR:

- Çok mutluyum yemek yiyim!

MORALİMDE DEĞİŞİKLIK YOKTUR:

- Yapacak bir şey yok yemek yiyim!



ALKIŞLIYORUM

İLK defa aradığım ve mutlaka işi bağlamak zorunda olduğum bir işyerinde, telefona çıkan adama "Cihan Bey'le görüşebilir miyim?" dedim; cevap "Cihan Hanım toplantıda" oldu.

"O zaman Fikret Bey de olabilir, onunla görüşeyim" dedim, cevap biraz daha sinirlice "Fikret Hanım dışarda" oldu. İçimden ne şanssız bir gün derken, artık o da kadındır herhalde diye düşünüp "Peki Olcay Hanım oradalar mı?" sorumun cevabı, gayet sinirlice "Olcay Bey benim! Buyur, ne vardı?" oldu.

Bahtıma pes ettim, kutup ayısını bekliyorum...