Yazılı olmasa da dünyanın düzenini belirleyen kurallar

WILLOUGHBY YASASI: Birine bir makinenin çalışmadığını kanıtlamaya çalışırsanız makine o anda çalışacaktır.

ANDREW YOUNG YASASI: Eğer 100 işadamı yasal olmayan bir iş yapmaya karar verirlerse, o iş yasal olur.

AXWELL YASASI: Eğer havayı soluyabiliyor ama suyu içemiyorsanız geri kalmış bir ülkedesiniz. Oysa, suyu içebiliyor ama havayı soluyamıyorsanız kalkınmış bir ülkedesinizdir.

MURPHY'NIN 4 NUMARALI ÖLÇÜTÜ: Ne zaman bir işi yapmaya karar verirseniz, o anda yapmanız gereken bir başka iş çıkar.

LOFTA'NIN GÖZYAŞLARI: Hiç kimse sizi kendinizi iyi hissettiğiniz zaman terk etmez.

MURPHY'NIN 5 NUMARALI ÖLÇÜTÜ: Her çözüm beraberinde yeni sorunlar getirir.

FANT YASASI: Bir eliniz dolu iken diğer elinizle kilitli bir kapıyı açmak zorunda kaldığınızda, anahtar kesinlikle elinizin dolu olduğu taraftaki cebinizdedir.

MONLY'NIN KURALI: Mantık, yanlış sonuca özgüveninizi yitirmeden sistematik bir biçimde ulaşma yöntemidir.

MURPHY İLKESİ: İyi bir yanlış yapmanın her zaman bir yolu vardır.

GOODWIN YASASI: Gözle görülen eleştirilmeye mahkumdur.

FULTON'UN YERÇEKİMİ YASASI: Düşen bir nesneyi tutmaya çalışmayın. Bırakın düşsün, daha az zarar görecektir.

KOVAC'IN YASASI: Telefonda yanlış numara çevirdiğinizde, asla meşgul çalmaz.

ÖNEMLİ İNSANLAR KURALI: Büyük hayranlık ve saygı duyduğunuz insanların derin düşüncelere daldığını gördüğünüzde, kendileri büyük olasılıkla öğle yemeğinde ne yiyeceklerini düşünüyorlardır.

MURPHY YASASI: Bir işin ters gitme olasılığı varsa, kesinlikle ters gidecektir.

MURPHY'NIN 2 NUMARALI ÖLÇÜTÜ: Her iş düşündüğünüzden daha uzun sürer.

MURPHY'NIN 3 NUMARALI ÖLÇÜTÜ: Birkaç işinizin birden ters gitme olasılığı varsa, kesinlikle size en çok zarar verecek iş ters gidecektir.

ALATURKA'NIN KUYRUK YASASI: Markette veya herhangi bir yerde sıraya dikilirseniz, sizin geçtiğiniz kuyruk mutlaka en yavaş ilerleyen kuyruk olacaktır.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

KAZAKİSTAN'DA boğulma tehlikesi geçiren kadını Heimlich Manevrası ile kurtarmaya çalışan adam, kadının kocası tarafından dayak yedi.



TESPİTLİ YORUM

@Brk53845726 KIZLARIN yemek yerken rujlarını bozmamak için neden bu kadar çaba harcadığını merak etmiştim.

Yani bozulursa tekrar sürersin ne olacak ki! Rujların fiyatını görünce anladım. O fiyata ben evi badana yaparım...



ALKIŞLIYORUM

"NİŞAN yapmak çok saçma!" diyen ablam dillere destan bir nişan yapmıştır.

"Düğün yapmak çok gereksiz bir şeydir!" diyen arkadaşım biri kendi, öbürü de eşinin memleketinde olmak üzere iki düğün yapmıştır. "Sakın evlendikten sonra 2-3 yıl geçmedikçe çocuk yapma!" diyen arkadaşım evlenmeden önce hamile kalmıştır.

"Aklın varsa hiç evlenmezsin!" diyen arkadaşım 2. evliliğini yapmıştır.

Anladım ki etrafımda güvenilir insan yok; bundan sonra maymun gözünü açmıştır, haberiniz ola!