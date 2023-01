Kadınların sevmediği cümleler

"SİNİRLENİNCE çok tatlı oluyorsun."

"YAŞINA göre çok iyi görünüyorsun."

"TANIŞIR tanışmaz bize 'Canım' ya da 'Güzelim' diye seslenmek. İlk isminin farkında değilmiş gibi davranmaları çok sinir bozucu."

"GELENEKSEL olarak erkeklerin ilgi duyduğu bir şeye ilgi duyduğumuzda bilgimizi test etmek...

"BU bir bayana hiç yakışmıyor."

"BİR kıza göre şunu (herhangi bir şey) yapmakta çok iyisin."

"BİR keresinde üniversitede bir çocuk, eğer sabahları biraz daha efor harcasam daha güzel görüneceğimi söylemişti...

"AYIN o zamanı gelmiş belli ki demek."

"GÜLÜMSEMEMİZİ söylemeleri. Anında sinir tepeme çıkıyor."

"EN ufak bir tepki verdiğimizde 'Sakinleş' demeleri. Sadece kaşlarımı kaldırsam bile. Sakinim...

"ISLIK çalınması.

BUNU YAPMAYI BIRAKIN."

"GÖZÜMÜZÜN önünde diğer kadınların bedenlerini eleştirmek. Eğer diğer kadınlara hakaret ederlerse...

"EĞER arkamda yürümen gerekiyorsa, sözlerine dikkat et. Bunu bir erkeğe yapmazdınız. Ne yaptığınızın farkındayım ve bu hiç de zekice değil."

"BİZ yanınızdayken diğer kadınları izlemek ve onlar hakkında aşağılayıcı konuşmak. İster beraber olalım, ister olmayalım kötü hissettiriyor."

"BEN bir erkeğim ve bir kız bana bundan hoşlanmadığını söylemişti:

Regl olduğunu söylediğinde 'Iyy' diye bir tepki almak." onedio.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

MONTY, 5 yaşında evcil bir akvaryum balığı. Sol gözünün altında birden fazla tümör oluştu.

Highcroft Veteriner Grubu ve Bristol Hayvanat Bahçesi veteriner ekibi akvaryuma suda çözünen anestezi yerleştirdi ve Monty'yi ameliyat ettiler.

Narin bir cerrahi operasyon geçiren Monty şu an gayet sağlıklı.



TESPİTLİ YORUM

@dayagiyedin TAVUKLU pilav nasıl bir besin ki ANİDEN akla düşüyor ve o an yenmezse adamı ölecek gibi yapıyor...



ALKIŞLIYORUM

GİTTİĞİMİZ bir aile yakınının nikah töreninde, babamla yanyana oturuyoruz. Bir müddet sonra ışıklar söndü, müzik eşliğinde damat ve gelin salona girdi.

Slow bir parça eşliğinde damat gelinin duvağını kaldırdı ve alnından öptü ve dans etmeye başladılar. Çok duygulandım, ikisinin de gözlerinin içi gülüyordu ve bir ara babama baktım, o da tebessüm ederek bana baktı ve beni şok eden cümleyi kurdu. "Ne ses sistemi ama...

Güm güm vuruyor valla!" Hey babam ya... Seni çok seviyorum!