Erkekler alışverişi neden sevmez?
- Cüneyt Bey, bugün erken çıkabilir miyim acaba, %50 indirim varmış da?
Eşlerinin "alışveriş" dedikleri anda onlardan önce kapıda hazır bekleyeceğini çok iyi bilmeleri...
Kendinize yeni bir kazak alacağınız için bu kadar sevinmediğini hepimiz biliyoruz!
Kadınların aksine, mağazaları saatlerce gezip elleri boş dönmeyi vakit kaybı olarak görmeleri...
Hobi olarak mağaza gezen erkek = YOK
Yeni kıyafetler denerken birazcık kilo aldıkları gerçeğiyle yüzleşmekten korkmaları...
Küçücük soyunma kabinine hapsolup onlarca kıyafeti giyip çıkarmaktan sıkılmaları...
'Bana bir klostrofobi geldi Ayşe!'
Tarzlarını tam anlamıyla yansıtan şıklıkta kıyafetleri nerede bulacaklarını şaşırmaları...
Belki de alışveriş sevmeyen erkek yoktur, doğru mağazayı bulamamış erkek vardır.
Alışverişe çıkmanın arkadaş gruplarında birbirlerine iltifatlar yağdırdıkları bir sosyal aktivite olmaması...
Erkekler beraber alışverişe çıkıp, her kabinden çıkanı 'AYYY ÇOK YAKIŞIKLI
OLDUNNN' diye gazlasalar durum belki farklı olurdu, ama hayır.
Hayata karşı genel duruşlarının "az olsun öz olsun" şeklinde olması...
Bir oda dolusu ayakkabısı olan kaç erkek tanıyorsunuz?
Kaliteden asla ödün vermek istememeleri ve beklentilerini karşılayacak kaliteyi her yerde bulamamaları...
Dünya üstüme gelse kaliteden vazgeçmem!
Süslü püslü kıyafetleri değil, klasik şıklığı tercih etmeleri...
Yalvarırım bana bunlarla gelmeyin!
Genel geçer moda akımlarına değil, zamansız şıklığa inanmaları...
Her dönemin modasının peşinde olmaları!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngiltere'de yaşayan Mahjouri ailesinin evine yılbaşı öncesi hırsız girdi. Hırsızlar bilgisayar, televizyon, cep telefonu ve Noel hediyelerinin tümünü çalıp kaçtı. Anne Alexandra Mahjouri olay üzerine hırsızlara bir mektup yazdı. Mektubunda, "Televizyonumuzu ve bilgisayarlarımızı aldınız. Sayenizde artık ailece daha çok sohbet ediyoruz. Hayatta en değerli şeyin aile olduğunu hatırlattınız. Eşyalar için üzülmeye gerek olmadığını anlamama yardımcı oldunuz. Ailemin başına kötü bir şey gelmemesi tek önemli şey. Evimizi soyan her kimse kendisine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
TESPİTLİ YORUM
@CerebralKortex ACİL travmaya çocuk getirdiler.
Babası severken tavana fırlatmış çocuğu. Babalar öğrenin artık çocuklar çiğ köfte değildir.
AlkışlıYorum
@losttblr BUGÜN minibüse bindim 5 TL uzattım adam 'Arkaya geç üstünü gönderiyorum' dedi. Para bi geldi 2 tane 20 bi tane 5 TL bir de bozukluklar. 'Abi yanlış oldu ben 5 TL vermiştim' dedim. Herkes hayran oldu bana bakıyor. Adam 'Helal olsun genç' dedi...
Otobüsten indim cüzdanda 5 TL var 50 TL'lik yok.
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