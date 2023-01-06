Call Center işi yapanlar

AİLEN ve çevrendeki tüm arkadaşların bütün gün oturduğun yerden, telefonda milletle geyik yaptığını düşünürler...

KALABALIK bir yere gittiklerinde tanımadıkları insanları derinlemesine inceler ve daha önce konuşmuş olma ihtimallerini tek tek hesaplarlar...

TELEFONDAKİ müşterinin sorunu her ne ise, sadece müşteri temsilcisi değil, onun 7 sülalesi bundan sorumlu ve suçludur...

MESAİ bitiminden sonra işten çıkarken vücutta biriken tüm sinir kana karıştığı için çoğu zaman tepkilerini kontrol edemezler.

KRONİKLEŞMİŞ, hiç geçmeyen baş ağrıları, sinir sisteminde bozukluk gibi yan etkilerle yaşamak zorundadırlar...

"AY sen kapat telefonu", "Ya hayır sen kapat lütfen" gibi geyiklere girmeleri söz konusu değildir.

ZATEN genelde telefon, ağız dolusu bir küfür öbeği eşliğinde suratlarına kapatılır.

MEKANİK veya biyonik değiller, sadece konuşurken android taklidi yapmaları istenir...

BIRAK 15-20 dakikalık yemek arasını, tuvalete bile giderken amirlerinden izin istemek zorunda kalırlar...

BİR şeyleri kodlamanızı istemeleri çok normal, günde kaç tane abidikgubidik isimli insan arıyor tahmin bile edemezsiniz!

GÜNLÜK hayatlarında 'N'olur kimse beni aramasın' diye dualar ederler ya da tam tersi cep telefonlarına yapışık yaşarlar...

BAZEN böyle ilan-ı aşk edenlerin, gerçekten çıkagelip kendilerini kurtarmalarını falan hayal ederler...

KARŞILARINDAKİ kişi küfür kıyamet koparsa bile hattın diğer ucundaki temsilci dinlemek zorundadır. Zira sürekli izlenmektedir.

EN sevdikleri tuş:

Tartışmasız "Mute" (sessiz) tuşudur...

Tüm çağrı merkezi çalışanlarına sabırlar diliyoruz...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

TÜRKİYE'NİN Malatya şehrinde yaşayan bir kadın, burnundaki silgiden 30 yıl sonra kurtuldu.

Silgi, kadının burnuna 7 yaşında, ilkokuldayken kaçmıştı. Nefes alma problemi nedeniyle doktora gitti ve gerçeği o zaman öğrendi.

Muayenede burnunda silgi parçası olduğu tespit edildi. Yapılan ameliyatta hastanın burnundaki parça çıkarıldı.



TESPİTLİ YORUM

@Roxabbe KEŞKE kedilerimizin telefonu olsaydı ve gün içinde onlarla haberleşebilseydik.



ALKIŞLIYORUM

YER İstanbul, Yenibosna.

Yenibosna'daki otobüs durağından çıktık, Avcılar istikametine doğru gideceğiz.

Otobüs kısa yoldan yola girebilmek için yasaklı yerden U dönüşü yapıyor.

Yurdum polisi görev başında megafon açık ve o anlamlı anons geçiyor.

"Otobüsçü! Cezan hayırlara vesile olsun, devam et sen; ben plakana gönderirim nasıl olsa..."