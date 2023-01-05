Efendi gibi laf sokma rehberi
Çünkü laf sokmak zeka işidir, diğer türlüsü çirkeflik olur.
GERÇEKTEN sizin karakterinizi inciten ya da yeren bir sözle karşılaşıp karşılaşmadığınızı çok iyi tartın.
SEÇECEĞİNİZ sözlerde küfür olmamalı. Onu yapmak çok kolay ve bunun adı laf sokmak olmuyor.
DETAYLARA hakim olun.
Edeceğiniz çok büyük laflar, aklınıza gelen küçük detaylar kadar etkili olmayabilir.
FİZİKSEL özellikler ya da çeşitli yetersizlikler ile ilgili bel altı çalışmalar yaparsanız siz zaten kötü bir insansınız demektir.
ZAMANLAMA oldukça önemli. Gelen pası gole çevirmek için yeteri kadar hızlı olmanız gerekir.
İFADENİZİ sabit tutmaya çalışın. Sinirlenme, bozulma, üzülme gibi duygular yüzünüze yansımasın.
İFADE edebilme gücü hayatın her alanında çok önemli. Kelime dağarcığınızı normal zamanlarda mümkün olduğunca genişletmeye bakın.
KONUNUN odağını kaybedip başka mecralara dalmayın ve lafınızı çok uzatmayın. Konuşmanın sonu mutlaka çıkış noktasına bağlansın.
ÇELİŞKİLERİNİ kullanın.
Önceki fikirlerinde beyan ettiği tutarsızlıkları yüzüne vurun.
KARŞINIZDAKİNİ iyice dinleyin, lafının arasına girip kendi fikrinizi söylemeyin.
Dinlemek size zaman kazandıracaktır.
ÖRNEKLENDİRMELER ve benzetmeler yapın.
Özellikle tanınmış kişiler ya da tarihi karakterler üzerinden gidebilirsiniz.
KARŞINIZDAKİNİN en az sizin kadar medeni olduğundan emin olun. Yok asla laf anlamaz bir cahilse direkt sohbeti kesin.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
HOLLANDA'NIN Purmerend kentinde çok sayıda kişiyi yaralayan bir baykuşa hapis cezası verildi.
Baykuş, son bir yılda kent halkına korkulu günler yaşattı.
Baykuş, gagasıyla 50'den fazla kişiyi ciddi biçimde yaraladı.
Belediye, halka yanlarına şemsiye alma tavsiyesinde bulunmuştu.
Belediye, zor da olsa yakalanan baykuşu ömür boyu hapsetmek için devletten istedi.
Hayvan hakları dernekleri ise hapis cezasına karşı çıkıyor.
Dernekler, saldırgan baykuşun doğaya bırakılmasını istiyor.
TESPİTLİ YORUM
@bendenizdulger İNSANLARI çat diye aramadan önce mesajla "Müsait misin? seni xxxx konuda aramak istiyorum" diye bilgilendirmek yasal zorunluluk olsun lütfen...
AlkışlıYorum
@edyahnici Çocuğun biri yolumu kesti, "Abi para verir misin manitaya gidicem" dedi. "Ulan" dedim, "Helal olsun, veririm tabii koçum" dedim, sırtını da sıvazladım hafiften.
"Tağol abi" dedi..
@nezarrv ARKADAŞLAR numaramı değiştirdim tanıdıklar numarasını atmasın. Zaten sizin yüzünüzden değiştirdim Allah sizin belanızı versin.
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