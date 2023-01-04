Yetişkinler için oyunlar

Oyun, yapmaktan zevk aldığınız herhangi bir şey olabilir. İşte size arkadaşlarınızla, ailenizle veya çocuklarınızla oynayabileğiniz, aynı zamanda beyin fırtınası yapabileceğiniz 20 farklı fikir:

Boya ile oynayın.

Bisiklete binin.

Ormanı keşfedin.

Yeni bir şeyler pişirin.

Etrafa bir frizbi atın.

Bir karaoke gecesi düzenleyin.

Kızdırma çubuklarıyla bir dans partisi düzenleyin.

Bir grup oyun gecesine ev sahipliği yapın.

Bulut şekillerini arayın.

Çimenli bir tepeden aşağı yuvarlanın.

Doğada keşfe çıkın.

Başkalarına yeni bir oyun öğretin.

Bir su balonu savaşı düzenleyin.

Yanında bir çocuğun en sevdiği oyuncaklarla oynayın.

Takım kutlamalarına veya oyunlarına ev sahipliği yapın veya katılın.

Ekip gezileri veya ekip oluşturma etkinlikleri planlayın veya bunlara katılın.

İş arkadaşlarınıza gönderdiğiniz e-postalara şakalar ve komik emojiler ekleyin.

Öğle yemeği için iş arkadaşlarınızla dışarı çıkın ve yakındaki doğayı keşfedin.

Bir meslektaşınızla frizbi oynamak veya bir topa vurmak için mola kullanın.

Toplantılara yapbozlar, oyunlar, yarışmalar, trivia ve diğer etkinlikleri dahil edin.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Li Jinyuan, dünyanın en zengin iş adamlarından biri. Sahibi olduğu Tiens Grup'un 20'nci kuruluş yıldönümünü kutlamak için eşine az rastlanacak bir plan yaptı ve 6 bin 400 çalışanını Fransa'ya tatile götürdü. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü, Tiens Grup'un Fransa'da dört gün sürecek tatil için Paris ve Nice kentinde 140 otel ve 12 tren kiraladığını duyurdu. Sadece rezervasyonlar için yaklaşık 13 milyon euro harcandı.

Jinyuan'ın yaklaşık 12 bin çalışanı bulunuyor.

Eli açık patron diğer çalışanlarını da gelecek yıl farklı bir ülkeye götürecek.



TESPİTLİ YORUM

@emilezola0 İşe gidene kadar zaten yoruluyorum bir de işyerinde çalıştırıyorlar ya!



ALKIŞLIYORUM

Marketteyim, kasa sırası beklerken arkamdaki minikle babasının konuşmalarına kulak misafiri oluyorum.

Adam, "Hayır kızım, hayır! Seni bir daha okula göndermeyeceğim.

Gidemeyeceksin, kusura bakma" deyince kısa çaplı bir şok geçiyorum. Nasıl bir baba kızına böyle söyler, hala bu devirde kızını okula göndermeyen var mı diye hayıflanırken miniğin "Neden baba?" sorusuna duyduğum cevapla kendi çapımda magmaya ışınlanıyorum.

"Eee okul bitti kızım!" Doğru ya...