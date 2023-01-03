YETİŞKİNLER için oyun, hem ruh sağlığı hem de fiziksel sağlık için birçok güçlü fayda sağlar.
Dr. Tabitha Dell'Angelo'nun açıkladığı gibi, "Güldüğümüzde oksijen çekeriz ve bu oksijen kalbimizi ve ciğerlerimizi besler ve endorfinlerimizi artırır. Ayrıca dolaşımı uyarır, böylece stres tepki sistemimizi hızlandırır ve ardından rahatlatır. Bu da bizi bu genel esenlik duygusuyla başbaşa bırakıyor." Bir yetişkin olarak oynamanın en büyük faydaları şunları içerir:
Stresi azaltır: Stresli hissediyorsanız ve zihinsel olarak sağlıklı bir güne ihtiyacınız varsa, dışarı çıkın ve oynayın. Çalışmalar, oyun oynayan yetişkinlerin, daha az oyun oynayan yetişkinlere göre daha düşük stres seviyelerine ve daha iyi başa çıkma stratejilerine sahip olduğunu göstermiştir.
Yaratıcılığı teşvik eder:
Çalışmalar, eğlenceli bir zihne sahip olmak ile yaratıcılığı teşvik etmek arasında bağlantı kurmuştur.
Bunun nedeni, hayal gücümüzü kullandığımızda ve fikirlerimizi paylaştığımızda yeni olasılıklara daha açık hale gelmemizdir.
Depresyonu azaltır:
Endorfinler, aktif olduğumuzda ve keyif aldığımız bir şeyi yaptığımızda salınır. Çalışmalar, oyunculuğun yalnızca genel refahı iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda endorfin salınımının depresyon semptomlarını azalttığını göstermiştir.
Fiziksel sağlığı artırır:
Fiziksel sağlığınız, dışarı çıkıp kalbinizin atmasını sağlayarak muazzam bir şekilde artar. Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü, mütevazı fiziksel aktivitenin bile kalp ve akciğer sağlığını iyileştirebileceğini paylaşıyor.
Sosyal becerileri geliştirir:
İlişki yönetimi, duygusal zekaya sahip olmanın bir parçasıdır.
Oyun oynamak, kişinin sosyal becerilerini ve EI'sini geliştirebilen iletişimi, problem çözmeyi, hataları, empatiyi ve liderlik becerilerini kolaylaştırır.
Bilişsel işlevi geliştirir:
Halsiz mi hissediyorsunuz?
Bir Ulusal Tıp Kütüphanesi araştırması, oyunların, özellikle beyin jimnastiği oyunlarının hafızayı, dikkati, problem çözmeyi, hızı ve esnekliği olumlu yönde etkilediğini buldu.
YARIN: YETİŞKİN OYUNLARI
LÜZUMSUZ BİLGİLER
ABD'DE Vietnam gazisi Raymond Roberts'ın 15 Aralık'ta Massachusetts'daki bir bayiden satın aldığı 6 biletin hepsine büyük ikramiye çıktı.
Roberts, yaklaşık 2 milyon dolar ile kendisine 20 yıl boyunca yapılacak yıllık 25 bin dolarlık ödemenin sahibi oldu.
TESPİTLİ YORUM
@sivribiber NASIL Kİ doktorlar yere yığılan bir insan gördüğünde "Açılın ben doktorum" deyip müdahale ediyorsa, öğretmenler de cahil bir insan gördüğünde anında müdahale etmeli.
Öğretmenlik mesleği bunu gerektirir.
ALKIŞLIYORUM
8 AYLIK hamile arkadaşım minübüse bindiği zaman, tam ücretle beraber öğrenci parası da veriyor.
Hassas bir dönemde olduğunu düşündüğümden, bunu söylediğinde yüzümde beliren anlamsız ifade dolayısıyla, yaptığı açıklama evlere şenlik dedirtecek cinstendi:
"Oğlum da bir birey ve şimdiden kaale alıyorum kendisini ve herkes bunu öğrenecek!"
Oyun oynamanın faydaları
YETİŞKİNLER için oyun, hem ruh sağlığı hem de fiziksel sağlık için birçok güçlü fayda sağlar.
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