Yapmacık insanlar

'İNŞ cnm yha' gülümsemesi:

BU insanları saptamanın en kolay ve yüzde 100 çalışan yolu, yüzlerindeki engel olamadıkları "İnş cnm yha" gülümsemesidir, tabii yüzlerinde botoks yoksa.

Kimse normal şartlarda o kadar kontrollü yanak gülüşü yapamaz.

İnsan doğasına aykırı kas hareketleri bunlar.

GÜLÜMSEMENİN üzerinden salise geçmesiyle ciddileşme:

'HAHAHA NO!' kalıbını suratına maske yapmıştır bu tipler. Demin kahkahalarla gülüyordun ne ara duvar oldu suratın. Bu nasıl bir mimik kontrolü!

ANİ tepki değişimleri:

ANLATTIĞINIZ olayı siz yaşamanıza rağmen onun kadar şaşırmadınız, üzülmediniz veya sevinmediniz. Evet karşınızda sizin hayatınıza sizden fazla önem veren biri var. Canım ya.

AŞIRI sevgi gösterileri:

- GÜNAYDIN Ayşe.

- Ayyyyyy günaydınlaaaar canım beniimm, nasıl özlemişşiimmm yaa, yerim seni nasııı tatlııısın amaaaaaaaaa sen yaaa, bir tanemmmmm beniimm, şu güzellliğe bak tututututu maaaşaaallaaahhh!

GEÇ gelen tepkiler:

O sizin anlattığınıza önem mi veriyor ki o an algılasın her şeyi. Baştan uyarın bu aslında gülünecek bir hikaye değil diye de ona göre baştan takınsın surat ifadesini.

DİNLER gibi görünmek:

BUNLAR böyle dinler gibi görünür, tepkilerini verir sonra kendilerine getirirler konuyu hep.

TATLI tatlı kaşındırmaları:

TATLI tatlı konuşarak yaranıza basarlar bir de. 'Ay canım sen kilolu değilsin kiii.

Hiç değilsiiiin ben çok zayıfım.

Takma sen takma bebeğim. Ay keşke ben de kilo alabilsem' favori cümleleridir.

ADAMINA göre muamele etme:

SAMİMİ samimi konuşur, güler, şakalaşır sonra size gelir 'Ay gerizekalı ya vik vik vik nası itici' diye de dedikodu yapar.

Sonra da başkasına gider sizin hakkınızda aynısını yapar.

SİNİRLENDİĞİNİ belli etmeme:

SİZE alttan alttan kızsa bile dokundurmalarını gülümseyerek kibar kibar yapar. Sanki kızmamış da sizin densizliğini alttan alıyormuş da büyüklük onda kalıyormuşçasına...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

AMERİKALI bilim insanları çiftlerin ömür boyu mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak yeni bir formül geliştirdi.

Formül, bağlılık hormonu Oxtocin'den yola çıkılarak oluşturuldu ve burun spreyi haline getirildi.

Bu sprey kavganın etkisini azaltıyor. Yaşları 20 ila 50 arasında değişen ve birbiriyle geçinemeyen 47 gönüllü çift üzerinde araştırma yapıldı.

Araştırmada, burun spreyini kullanan çiftlerin daha sakin ve cana yakın davrandıkları gözlemlendi.



TESPİTLİ YORUM

@ozylazarus KADIKÖY boğa heykelinin önünde foto çektirenler bot falan mı sürekli bir foto çekinme akışı var orda ama hiç sosyal medyada görmedim, bu kişiler gerçek değil...



ALKIŞLIYORUM

@gadinburdurlum KARIMLA akrabalardayız.

Bizim bebekten konuşuluyor.

Çocuk büyütenlerin hepsi de karıma "Bebek aç olsa ağlar, aç olsa ağlar" deyip duruyordu. Karım bir ara duygusallaştı, ağlamaya başladı. Herkes karıma bakıyor, gözler üzerinde "Bebeğim acıktı ondan ağlıyor dedim" patlattım espriyi...