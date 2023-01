Tırnak yemek

DOKSANLI yaşlara yaklaşmış iki yaşlı kadın sohbet ediyorlarmış.

- Benim bey bu sıralarda kötü bir alışkanlık edindi. Tırnaklarını yemeye başladı. Ne yaptıysam vazgeçiremedim. Sinirlerimi bozuyor.

Diğer kadın ise cevaben, "Haklısın benimki de bir ara başladı ama uyguladığım tedbirlerle tırnak yemesini engelledim" der.

- Çok iyi! Ne yaptıysan bana da öğret lütfen.

- Çok basit dişlerini sakladım.



PAPAĞAN

ADAM, papağanını gümrükten kolay geçirebilmek için bir kutuya koymuş, üstüne de "kırılacak eşya" diye yazmıştı.

Gümrük memuru yazıyı okuyunca, kutuyu şöyle bir silkelemeye başladı. Aynı anda içeriden papağanın bağırdığı duyuldu:

"Şangur şungur.. Şangur şungur.."



PİRE

BİR bilim adamı pirelerle deney yapıyor. Pireye "Sıçra" diyor.

Pire sıçrıyor. Pirenin kanatlarını koparıyor ve "Sıçra" diyor, pire yine sıçrıyor!.. Raporunu şöyle yazıyor; "Pire kanatları kopmuş olarak zıpladı." Ayaklarını koparıyor ve "Sıçra" diyor, pire zıplayamayınca 2. raporu şöyle yazıyor: "Pirenin ayakları kopunca kulakları duymuyor."



HABER

DOKTOR, hastasına o güne dek yaptığı tahlillerin sonuçlarını açıklayacak;

"Size bir kötü, bir de daha kötü haberim var. Önce kötü haberi vereyim. Test sonuçlarına göre 24 saatlik ömrünüz kalmış" deyince adam yıkılır.

"Hayır, olamaz. Buna inanamıyorum. Fakat bundan daha kötü haber nasıl olabilir?" deyince hasta, doktorun yanıtı kısa olur:

"Dünden beri size ulaşmaya çalışıyorum."



BEST OF ALKIŞLIYORUM

4 SENEDİR profesyonel kick box yapıyorum. Hani şu güdümlü, attı mı hedefi vuran anne terliğine karşı hala bir teknik geliştiremedim.

SENE 2002, üniversitede hazırlık kursu ilk dersteyken babamdan gelen mesaj:

"Bırak telefonu dersi dinle!" Şok olmuştum vallahi.

GEÇTİĞİMİZ gün durakta benimle birlikte otobüs bekleyen teyze, cep telefonuyla eşine bulunduğu yeri tarif ediyor:

"Karşımda cami var, iki tane de minaresi var, arkamda da çöp bidonu var, üstünde Büyükşehir Belediyesi yazıyor." Eğer amca onu bu tarife rağmen bulabildiyse, teyzenin bir yerlerine gprs takılı olduğunu düşüneceğim.

AİLECEK televizyon izlerken üst komşu küçük oğlunu göndermiş. Çocuk anneme "X teyze, annem dedi ki, bari haberleri açsınlar da, biz de dinleyelim" Biz de kırmadık, açtık.

Ailecek çok iyi niyetli olduğumuzdan, televizyonları bozuk sandık.

Yüksek sesten dolayı bize laf soktuklarını anlamamız, çocuğun ikinci gelişinden sonra oldu.

EĞER otoyol gişelerinde elindeki oto teybini kart okuma cihazına tutan birini görürseniz; bilin ki teybine sıkışan CD'yi KGS kartı ile çıkarmaya çalışmıştır, kartı teybin içine kaçırıp çıkaramamıştır.

Gişelere gelince çıkmayan kart yerine "Ya okursa" deyip teybi yerinden çıkarmıştır, tehlikeli biri ya da salak değildir, sadece şanssızdır... Ve o kişi ben değilimdir, alakam yoktur...

DÖNÜLMESİ kolay bir virajı;

Anadol pikapla alamayan, savrularak üç takla attıktan sonra dört teker üzerine düşen ve gururlu bir tavırla yanında oturan yengeme dönerek "Dua et; başkası olsa kurtaramazdı!" diyen bir amcam var...

GÜNEŞ girmiyor ve rutubetli diye taşındığım evde şimdi bir doktor oturuyormuş. Atalarımın önünde saygıyla eğiliyorum.