İğrenç ve soğuk espriler

MANAVDA 2 domates var, hangisi kovboy?

Hiçbiri çünkü onlar Kızılderili!

HİT parçaların olduğu müzik listesi hangisi?

Adolf Hitler!

DÖRT tarafı suyla çevrili çaya ne denir?

Adaçayı...

KENAN İmirzalıoğlu'nu ne zamandır tanıyorsun?

Ezelden beri!

PİTONUN gelişmiş haline ne denir?

Pitonbir...

HANGİ yemek mide bulandırır?

Kuskus...

PATLICAN balona ne söylemiş?

Sen de patlıcan!

SÜPER kahramana sahip şehir neresidir?

Batman!

ASLA terlemeyen kurum neresidir?

Noter...

EN beyaz gezegen hangisi?

Ay-Ak!

ARDA ismi en çok nerede bulunur?

Ardahan!

EN iyi atlayan hayvan hangisidir?

Atmaca...

BEYAZ tenli ve kıllı kişiye ne denir?

Akıllı...

EN fazla eşek nerede bulunur?

Sıpa merkezinde...

LAZLAR girecek kişiye ne der?

Giresun...

EN yavaş at hangisidir?

Sakatat...

EN uzun yaşayan ünlü kimdir?

Arif Sağ...

HİÇ ıslak olmayan yiyecek hangisidir?

Kuru fasulye...

AY BB güneş ışını alırsa ne olur?

Kızılay...

İÇİNE 3 harfli kaçmış hayvan hangisidir?

Güvercin...

ZORLAMAYI en çok seven hayvan?

Dinozorlar!

DÜNYANIN en eski şehri neresidir?

Eskişehir...

SUYUN küçüğüne ne denir?

Sucuk denir.

DON olunca arabaya hangi lastik takılır?

Don lastiği!

KIRMIZI giyinmeyi seven erkeğe ne denir?

Albay...

PİŞMEMİŞ burgere ne denir?

Hamburger...

FRANSIZLAR'IN neyi eksik?

FRANları...

BEBEĞE tır çarpmış ölmemiş neden?

Bezi bariyerliymiş.

BEBEĞE patik giydirmeye çalışmışlar, giymemiş neden?

Çünkü antipatikmiş!

HANGİ çiçek hem kafaya takılır hem de yıkanır?

Fesleğen...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

LIZBON'DA dikkatsiz bir turist, Portekiz Kralı Dom Sebastiao heykelini paramparça yaptı. 24 yaşındaki turist Rossio, tren istasyonunda özçekim yapmak için heykele tırmandı. Heykel ağırlığa dayanamadı ve yıkıldı.



TESPİTLİ YORUM

@drfaithdz TORPİLLE bir yere gelenlerin, bir süre sonra bunu unutması ve kendini başarılı sanıp havaya girmesi...



ALKIŞLIYORUM

BİLGİSAYAR mühendisiyim.

3 sene aralıksız çalışıp bu süre zarfında ilk kez tatile çıktım.

Yanıma özellikle telefonum haricinde hiçbir elektronik cihaz almadım. Tövbe etmiştim, işle ilgili bir şey düşünmeyip, bilgisayara el sürmeyecektim.

Ne mi oldu?

Tatilin 2. günü resepsiyondaki bilgisayarı formatladım, 3. günü otelin web sayfasını tamamladım, tatilin son günü ise otelin kablosuz modemini tamir ettim. Bilgisayar mühendisinin tatili de bu kadar olur işte.