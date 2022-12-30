Tele-Kulak
Ne gibi mesela krediden bahset bankaların kredi oranları, gazdan bahset karşına 'gaz giderici takviye gıdalar' gibi şeyler hatta telefonun yanında gaz çıkar hemen tuvalet reklamı çıkıyor arkadaş. BBD (Biri bizi dinliyor) evinde gibiyiz.
Yani telefonlar dinleniyor canlarım. "Eee telefonların da dinlenmeye hakkı var" deyip yüz buruşturan bir espri yapacaktım emme yok yapmayacağım merak etmeyin. Bazen yararı da olmuyor değil ha! Kışlık bot alacaktım, mağazaya gittim, vazgeçtim fiyatını görünce ama bu dinleyen arkadaş "Daha ucuzu var kardeşim" dedi ve internet denen Ademoğlu'nun bağımlısı olduğu mecradan söyledim ve daha ucuzunu aldım.
SEBEBİ SOSYAL MEDYA
Hep bunlar dış minnakların işi. Ama bence suçu biraz da kendimizde arayalım. Misal özel hayatını sosyal medyada afişe etmiyor muyuz? Yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, aldığınız dinlediğiniz ne varsa hayatınızda, sosyal medya hesabımız da var. Daha ne gibi bir bilgiye ulaşabilir bizim gibi garibanolardan.
Sonra 'DİNLENİYORUZ' abi. Bence kendimizi bu yüzden bu kadar önemsemesek de olur.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, eve giren hırsız, çaldığı mücevherle uyurken bulundu. 29 yaşındaki Dion Davis, Florida'da hırsızlık için bir eve girdi. Evdeki değerli eşyaları topladı ve biraz dinlenmek istedi. Bu sırada yatağın üstünde uyuyakaldı.
Evin temizlik görevlisi Davis'i uyurken buldu ve polise haber verdi. Davis, polis olay yerine gelene kadar uyanmadı.
Polis sözcüsü şöyle söyledi:
"Yanında çaldığı mücevherle uyurken polislerin fotoğraf çekmesini bile fark etmedi!"
TESPİTLİ YORUM
@merdumgiris CEHALET ne güzel şey lan, her şeyi biliyorsun...
AlkışlıYorum
@sabenmeli GEÇENDE öğrencim bana 'Örtmenim ben seni seviyom, bi de amcam da seni seviyo' demişti.
İçimden 'tövbe Yarabbim amcası kimmiş, nereden biliyomuş da seviyormuş beni' diye düşünüyordum ki biraz önce amcasının da öğrencim olduğunu hatırladım.
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