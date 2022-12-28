Her ergenin yaşadıkları

Sürekli arkadaşlarınla vakit geçirmek istersin.

Aileden uzaklaşıldığı ve arkadaşların aileden önde tutulduğu bir dönemdir.

Arkadaşlarınla yediğin içtiğin ayrı gitmez.

Herhangi bir müzik aletine merak salarsın.

Hormonların ve duyguların coşkun ırmaklar gibi aktığı için kendine yoldaş olacak bir müzik aleti seçer ve çalmak istersin.

Dünyanın en güzel erkeği/kadını olduğunu düşünürsün.

Aynanın karşısında saatler geçirebilirsin. Araba camlarından bile kendine bakar ve hayran kalırsın.

Ya da dünyanın en çirkin insanı olduğunu düşünürsün.

Yine aynanın karşısında saatler geçirirsin fakat çirkin olduğun düşüncesi seni mutsuzluğa sürükler. Bu durum agresifliğe yol açabilir.

O dönemlerdeki imajından ileride nefret eder, hatta bütün kayıtları yok etmek istersin.

Saç şeklini ya da giyim tarzını, hayatının ilerleyen dönemlerinde başka kimsenin görmemesini istersin.

Acayip yorgun olsan da gece geç saatlere kadar uyumamak için kendini zorlarsın.

Çünkü gençsin, asi ve isyankarsın. Belli saatte yatıp kalkmak gençliğe ters diye düşünürsün.

Saçma sapan, gereksiz aksiyonlar içine girersin.

Ucunda ciddi sakatlanmaların bile olabileceği şeyleri normal bir şeymiş gibi yaparsın.

Gereksiz bir özgüven patlamasıdır.

Umrunda olan tek şey karşı cins ve aşkmeşk işleridir.

Ergenliğin en önemli olaylarından biridir. Çünkü cinselliği ve karşı cinse ilgiyi yavaş öğrenirsin.

Günlerin aşk-meşk işleriyle geçer.

Aileni küçük görmeye başlarsın. Seni hiç mi hiç anlamadıklarını düşünürsün.

Onlar eski insandır, şimdiki hayatı anlayamazlar.

Anlatsam da anlayamazlar diye düşünürsün.

Hüzünlenmen ya da depresyona girmen için ufacık bir sebep yeter de artar.

En arabesk duyguların harekete geçmesi için minnacık bir sebep yeter de artar bile.

Kendine zarar vermeye fazlasıyla meyledersin.

Ölümü sıkça düşünür hatta ölürsem herkes benden kurtulur gibi saçma fikirler geliştirirsin. Bu galeriyi okuyorsan, neyse ki böyle bir şey yapmamışsın demektir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Hindistan'ın Assam eyaletinde pirinç birası içip sarhoş olan 12 fil 3 kişiyi ezerek öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Resmi rakamlara göre Assam eyaletinde son 5 yılda filler en az 150 kişiyi ezerek öldürdü.



TESPİTLİ YORUM

BİR SATICIYA ASLA FİYATLARIN UYGUN OLUP OLMADIĞINI SORMAYIN. ÇÜNKÜ HER ZAMAN EN UYGUN FİYATA KENDİSİNİN SATTIĞINI

SÖYLEYECEKTİR.



ALKIŞLIYORUM

@HatemBenArdaa Kızılay'a bayılıyorum.

Genç bir bayan yanımdan ağlayarak geçiyor. Kafenin önündeki adam da "Buyrun içerde ağlayın çayımız var" diyor.

***

@sarizeh "Musluktan sıcak su gelmiyor" diye evi ayağa kaldırdım.

Babam diyo ki "Sıcak diye soğuğu açmışsındır".

Annem de "Salak mı o kadar" dedi. EVET ARKADAŞLAR SALAKMIŞIM