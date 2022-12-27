Canım sen içindeki çocuğu mu öldürdün ne yaptın ya?
Lütfen öyle bi şey olmasın çünkü :/
Bi şeyin sapı yanıyo galiba...
Ayyy en fena koku!
Hayırlı olsun, kollarının altına mandıra açmışsın kardeşim!
Peynir çeşitliliği göz dolduruyor gerçekten!
Kanka sen tanırsın, 6. ayakta Baybatur kaçıncı gelir, kendisine bi sorsana?
Terliyosan git bi konuş bence...
Bu sene barajlar aşırı dolduğu için yetkililer doya doya su kullanın diyorlar.
Kendilerine kulak ver, vermeyenleri sert bir lifle uyar!
Hormonların adeta Niagara Şelalesi'ni andırıyor canım benim!
Gürül gürül çağlıyor Maşallah!
Bu ay zam aldın herhalde, yarım kilo pastırma yediğine göre...
Bu kokunun başka bir açıklaması olamaz çünkü!
Sen dolmuşa binince herkes aynı durakta iniyor di mi?
Dar alanda kısa baygınlıklar :(
Biz en iyisi Watsapp'dan yazışalım!
Temiz temiz, oh!
Biliyor musun, eskiden benim burnumun bir direği vardı...
Kalpler kırılmasın ama burun direkleri de sağlam kalsın :(
Cinsel gücü arttıran deodorant yapmışlar kanka!
(Koşa koşa gidip aldı)
Sana bi soğutucu mu taktırsak, napsak acaba?
Son çare artık...
Gel senin vücudunu tuza yatıralım da toplum rahat etsin!
Sosyal bilinç işte bu!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir şirket çalışanlarının iş başında güvenli gözlük kullanmalarını teşvik etmek için özel bir film izletti. Kanlı iş kazalarını gösteren film o kadar canlıydı ki 25 kişi odadan kaçtı.
13 işçi bayıldı ve işçilerden biri sandalyeden ilginç bir durumda düşerek kafasını yardı.
TESPİTLİ YORUM
@kmlozn Civciv sesini birebir taklit edebiliyorum.
Ne zaman yapsam çocuklar şaşırıp güzel tepkiler verirler.
Ancak en güzel tepki Kars'taki çocuklardan gelmişti: Hocaya bak cücük gibi ötür.
ALKIŞLIYORUM
Üniversitedeki bir yaz dönemi, hızlı yaşamıyla meşhur bir arkadaşımız akşam telefon açarak müsait olup olmadığımı, akşama mutlaka görüşmemiz gerektiğini söylüyor.
Akşam görüştüğümüzde, yanındaki iki kadınla tanışıyorum ve akşam yemeği için bir Latin restorantına gidiyoruz.
Tamamen İspanyolca olan menüden, "Ben anlarım" diyerek tumturaklı bir isme sahip yemeği söyleyen ve bizlerin de aynı seçimi yapmasına sebep olan arkadaşım, "Ortaya da büyük salata" diyerek siparişi tamamlıyor.
Gelen yemekler ise 4 tane Akdeniz usülü mevsim salatası ve ortaya büyük salata!
Ter kokan birine anlatmak için alternatif cümleler
Canım sen içindeki çocuğu mu öldürdün ne yaptın ya?
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