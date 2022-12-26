Bir sıcak bir soğuk

ÖNCELİKLE sizin de aklınıza gelen ilk seçeneklerden başlayalım: Fark etmeden bir şey yapmış ve karşı tarafı incitmiş ya da kızdırmış olabilirsiniz!

SİZDEN hoşlanmıyor olabilir ancak sizi kırmak istemediği için de stabil bir tavır sergileyemiyor olabilir.

KAFASINDA sizinle ilgili çok fazla soru işareti olabilir!

Kimi zaman ona çok güven verici geliyorsunuzdur, kimi zamansa tam aksidir. Bu da tavırlarında bir sıcak, bir soğuk olarak değişmeli bir kombi etkisi gösterebilir.

BELKİ DE size karşı derin duygular besliyordur ve tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyordur. İyice kendini kaptırmamak için bazen soğuk davranıyordur, bazense duygularına yenik düşüp çok sıcak davranıyordur.

ARTIK insanların tuhaf fantezileri olduğunu da göz önünde bulundurarak; size bir soğuk, bir sıcak davranarak aklınızı ve duygularınızı bulandırmaktan hastalıklı bir haz duyuyor olabilir.

BELKİ DE meselenin sizinle yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. Yalnızca en iyi günlerinde değildir, o yüzden bireysel algılamamaya çalışın.

BİR sıcak, bir soğuk davranma sizi daha yakından tanımak için bir taktik de olabilir.

Değişen tavırlara vereceğiniz tepkileri ölçmek istiyordur.

KARŞINIZDAKİ kişi bipolar yani duygudurum bozukluğundan muzdarip olabilir.

BU kişi ziyadesiyle bencil biri olduğundan canı nasıl isterse öyle davranıp karşıdaki kişinin duygularını önemsemiyor olabilir.

Siz siz olun önemsenmediğiniz yerde durmayın!

SİZİN davranışlarınıza ayna tutuyor olabilir. Bu sebeple öncelikle kendi davranışlarınızda belirli bir stabilite yakalamaya çalışmalısınız.

VALLAHİ bizden duymuş olmayın ama alkol, uyuşturucu madde vs. gibi herhangi bir bağımlılık söz konusu olabilir!

Yüksekken sıcak oluyordur, düşüşe geçerken soğuklaşıyordur belki de kimbilir...

FAZLA duygusal biri olduğundan herhangi bir dış etmen onu fazlasıyla etkiliyor olabilir. Sıradan bir şeye fazlasıyla üzüldüğü zamanlarda soğuk-sıcak ayarını tutturamıyordur.

Üzerinize alınmayın.

VE son olarak o kişi çoğu insana yaka silktirmiş ikizler, yengeç, başak ya da balık burcudur.

Onu değiştiremez ya da herhangi bir sabitliğe ulaştıramazsınız.

Öyle kabul etmek en iyisi.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

CHEVROLET yeni model arabası için "Nova" ismini buldu ama sonra arabayı Latin Amerika'da satamayacakları anlaşıldı...

Çünkü "Nova" İspanyolca'da "gitmez" anlamına geliyordu.



TESPİTLİ YORUM

@yeteramahayir ANNEMLER güneş enerjisi paneli taktırdılar çatıya. Sürekli elektrik üretiyor diye, sürekli fırın çalıştırıp sürekli hamur işi yapıyorlar.

Yenilenebilir enerjiyi yenilebilir enerjiye çevirmişler.



ALKIŞLIYORUM

@ozturkefendi_ HANIM bayağı film izliyor. Ne zaman film izlemek istesem "Ben bunu izledim" diyor. Acayip sinirleniyorum.

Bugün gelirken düğün videosunu flasha attım.

"Harika bir film buldum bunu izlemen mümkün değil" dedim.

Açtım düğün videosunu izliyoruz.

Gün intikam günüdür.



@slayingflowers ERKEK kardeşimle arkeoloji müzesine gittik, Poseidon heykelini gördüm. İsmi aklıma gelmedi dedim ki "Deniz tanrısının adı neydi ya hatırlayamadım?" Diyor ki AQUAMAN...

Erkeklerin maksimum kültür seviyesi.

