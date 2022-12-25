Garantili ayrılma konuşmaları

SORUN sende değil bende. Evet, aklı başında bir sevgili bulmak konusunda sorunlar yaşıyorum.

SEVGİLİNİZİN gözlerinin içine bakarak "Seni seviyorum" deyin. O da "Seni seviyorum" şeklinde karşılık verince "severek ayrılalım" diyerek şok etkisi yaratın.

"SEN daha iyilerine layıksın ve ben de öyle" diyerek kafa karışıklığına uğrattığınız sevgilinizi fırsattan istifade oracıkta terk edebilirsiniz.

"İLİŞKİMİZE bir süre ara verelim, bu arada başkalarıyla görüşelim, onlarla sevgili olalım, onlarla evlenelim..."

PARTNERİNİZİ kandırma yoluna da gitmeniz mümkündür...

"Kadınlar ayrılık durumunda erkeklerden daha fazla etkileniyor diyorlar, test etmek ister misin?"

"OKULUMA yoğunlaşmam gerek şu aralar çünkü okulda bi kız/ erkek gördüm var ya nefis..."

"BİRBİRİMİZE çok acı çektiriyoruz, ayrılmalıyız.

Biraz da başkalarına acı çektirelim."

"BİZ ayrı dünyaların insanlarıyız bi kere, ben lavabodan çıkmadan önce ellerin yıkandığı bir dünyada yaşıyorum pis herif..."

"HENÜZ böyle bir ilişkiye hazır olmadığımı fark ettim. Senin olmadığın bir ilişkiye hazırım" cümlesiyle de turnayı gözünden sevgilinizi kalbinden vurabilirsiniz.

"İLİŞKİMİZDE heyecan kalmadı. Çünkü seni aldatmayı bıraktım." Tek celsede ayrılık sebebi bir cümledir.

BAZEN net olmak en iyisidir. "Kızım ben seni üzerim. Mesela şu an senden ayrılarak üzeceğiiiiim.

Üzdüm. Geçmiş olsun."

SEVGİLİNİZE ayrılma kararınızı açıkladıktan sonra iki elinizi onun yanaklarına koyup "Tatlım, böyle olmasını ben de istemezdim.

Ama artık istiyorum" diyebilirsiniz.

YİNE ayrılma kararınızı açıkladıktan sonra "Üzülme, hala arkadaş olabiliriz... ama başkalarıyla" diyerek son darbeyi vurabilirsiniz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

MARKO ve Roberto de Solisa adlı iki kardeş birbirleriyle pek iyi geçinemiyorlardı.

Roberto'nun sık sık kendisiyle dalga geçmesine dayanamayan Marko, kardeşini kafasına sıktığı tek kurşunla öldürdü. Bu basit bir cinayet gibi görünebilir.

Ancak gerçek öyle değil.

Çünkü Marko ile Roberto aynı dolaşım sistemini paylaşan yapışık ikizlerdi.

Roberto'nun ölümünden 5 dakika sonra kan dolaşımı duran Marko da öldü.



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam 'Sanayide tanıdığım çok' diye övünür durur sanayiye gittiğinde de dolandırılır gelir.



ALKIŞLIYORUM

BİR alışveriş merkezinin otoparkındayım, park edecek yer arıyorum.

Tam yer buldum derken, karşı arabadaki sarışın korna basıyor ve acelesi olduğunu söyleyerek yeri ona bırakmam için ısrar ediyor.

"Benim de toplantım var" diyorum. Karşılığında magmalık cevabı alıyorum:

"Ama benim kuaföre yetişmem lazım!" Mecburen (!) yeri sarışına bırakıyorum...