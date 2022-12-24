Yabancılara garip gelen durumlarınız-2
Rus bir kadın vardı Türk bir erkekle evlenen, hazırladığı blog'da bundan bahsederken şunları söylüyordu: Banyo zeminine düşen su damlalarını fark etmeye başladığım güne kadar kendimi düzenli ve temiz sanıyordum, kocamın annesinde kaldığımız zaman her günümüz temizlik yaparak başlıyordu!
"HAYATINI kaybetmiş insanların adına yaptırılan çeşmelerden su içmek..." TÜRKİYE'DEKİ sokaklarda çok fazla çeşme görebilirsiniz.
Bu çeşmeler hayatını kaybetmiş birisinin anısına yaptırılıyor genelde. İnanışlarına göre bu çeşmeden su içen kişinin hayatını kaybeden insanın ruhuna dua etmesi gerekiyor.
"TUVALETLERİ bi' garip..." GELENEKSEL Türk tuvaletleri bir garip. Zeminde bir tane delik var, insanlar oraya yapıyorlar.
Hijyen açısından daha mı temiz bilemiyorum ama insan ilk başta bir süre anlam veremiyor nereye tuvaletini yapacağına.
"GENÇLER, yaşlı insanların elini öpüyorlar." GÖRGÜ kurallarına göre genç insanlar yaşlı biri ile karşılaştıkları zaman ellerinin üstünü öpüp, alınlarına değdiriyorlar. Bu saygıyı gösteren bir hareket, kendi yaşıtlarına ya da birkaç yaş büyüklerine yapmıyorlar.'
"ARKADAŞLIKLARI fazla samimi..." TÜRKLER o kadar sıcak kanlılar ki bazen karşılarındaki insanın özel alanına bile girebiliyorlar.
Bunu kötü bir niyetle yapmıyorlar tabii ki ama ilk başta alışamıyorsunuz bu duruma. Komşularınız gecenin bir yarısı kapınızı çalabiliyor ya da size gelip başka birinin dedikodusunu yapabiliyorlar.
Türkiye'de bulunduğunuz süreçte size özel hayatınızla ilgili sorular bile sorabilirler, hazırlıklı olun.
"EVİN içerisine ayakkabı ile girmeniz yasak!" TÜRKİYE'DE evlere ayakkabı ile giremiyorsunuz. Evin girişinde ayakkabılarını çıkarıp, terlik giyiyorlar. Bir de evlerde misafirler için ayrı terlik bulunduruyorlar ama kendi terliğinizi alıp da gidebilirsiniz.
"GARİP bir matematik hesapları var..." EĞER Türkiye'de süpermarket yerine bir bakkala giderseniz bu dediğimi daha iyi anlayacaksınız.
Mesela, 7 TL olan bir şey aldınız ve 10 TL verdiyseniz, size 2 TL varsa 5 TL vereyim diyorlar.
"ÇİÇEKLER hediye olarak verilmiyor..." ÇELENK kavramını ilk duyduğum zaman çok şaşırmıştım.
Cenazelerde ya da açılışlarda çelenk gönderip, üzerine kocaman isimlerini yazdırıyorlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1913 ve 1914 yılları arasında Sigmund Freud, Adolf Hitler, Joseph Stalin, İmparator Franz Joseph, Arşidük Franz Ferdinand ve Leon Trotsky, Viyana'da birbirlerine 4 km mesafede yaşadılar.
TESPİTLİ YORUM
@ciksgibiyim Yeşil çayın tadı o kadar kötü ki, vücuda girdiğinde ödemin dayanamayıp intihar ettiğini düşünüyorum.
AlkışlıYorum
KABUS gören kızım korkup, uyumak için yanımıza geliyor.
Bir sağına bir soluna dönüyor, ofluyor, pufluyor.
"Ne oldu?" diyorum, "Uyuyamıyorum" diyor.
"Neden?" diye sorduğumdaysa "Anne 10 tane aslan aynı anda kükremeye başlasa hiçbiri babam kadar ses çıkaramaz.
Sen nasıl uyuyorsun bu gürültüde? Ben korkmaya razıyım.
Her uyuduğumda da kabus görecek değilim ya!" diyerek söylene söylene yatağına yol alıyor.
Aslan kocam benim, yattığın yerden bile belli oluyorsun.
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